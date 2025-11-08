Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым

8 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2025
Сегодня днём состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Николаевым, который ушёл из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет после многолетней борьбы с раком лёгких. Проститься с телеведущим «Утренней звезды» и «Утренней почты» в Большом траурном зале Троекуровского кладбища собрались Константин Эрнст, Валдис Пельш, Леонид Ярмольник, Валерий Сюткин, Зара, Игорь Николаев, Пелагея и многие другие.

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Пелагея

«Вообще, это важно, когда тебя верят, когда в тебе видят настоящий талант. Юрий Александрович это знал, как никто. И тогда, в 96-м году, для меня, как для маленькой девочки из Новосибирска, это был невероятный урок на всю жизнь — урок справедливости, честности. Я поверила, что в телевизоре есть люди настоящие. Я всегда буду помнить этот мастер-класс из 96 года, что нужно оставаться всегда человеком. Это действительно невероятный, невероятной души, невероятной культуры человек, человек-легенда, эпоха», — цитирует Пелагею издание «СтарХит».

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Константин Эрнст

«Юрочка — так страна на протяжении полувека называла его. Мало кто удостаивается такой чести. Но Юрин талант и обаяние позволили ему стать именно таким человеком. Он ассоциировался с утром, с улыбкой, с праздником. И люди, видя его, всегда улыбались», — заявил Константин Эрнст в ходе церемонии.

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Леонид Ярмольник

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Валдис Пельш

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Игорь Николаев

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Зара

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Валерий Сюткин

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Александр Буйнов

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
фото: Александр Маршал

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Заколдованный участок» >>
«Летучий корабль». Трейлер №3
«Капитан Фракасс». Отрывок
«Белый песок». Отрывок
"Моя безумная семья"
«Перекрёсток». Отрывок

обсуждение >>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   8.11.2025 - 21:34
Какое большое количество известных людей пришло с ним проститься. Очередное подтверждение, что ушел великий человек. читать далее>>
№ 1
Angelika77   8.11.2025 - 21:23
Маршал, Буйнов, Сюткин, Пелыш...вместе с ними росла я, брат и мои друзья. Николаева помним как талантливого чуткого ведущего, Человека с Большой буквы. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Он был автором нового жанра»: Никита Михалков, Валерия и Николай Цискаридзе поделились воспоминаниями о Юрии Николаеве
персоны
Александр БуйновЗараАлександр МаршалИгорь Николаев (II)Юрий НиколаевПелагеяВалдис ПельшВалерий СюткинКонстантин ЭрнстЛеонид Ярмольник

фотографии >>
Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым фотографии
Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым фотографии
Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым фотографии
Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Евгений Пронин
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Асья Ламтюгина
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Ветер
сказка
Россия, 2025
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?