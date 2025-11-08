Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым

«Вообще, это важно, когда тебя верят, когда в тебе видят настоящий талант. Юрий Александрович это знал, как никто. И тогда, в 96-м году, для меня, как для маленькой девочки из Новосибирска, это был невероятный урок на всю жизнь — урок справедливости, честности. Я поверила, что в телевизоре есть люди настоящие. Я всегда буду помнить этот мастер-класс из 96 года, что нужно оставаться всегда человеком. Это действительно невероятный, невероятной души, невероятной культуры человек, человек-легенда, эпоха», — цитирует Пелагею издание «СтарХит».
фото: Константин Эрнст
«Юрочка — так страна на протяжении полувека называла его. Мало кто удостаивается такой чести. Но Юрин талант и обаяние позволили ему стать именно таким человеком. Он ассоциировался с утром, с улыбкой, с праздником. И люди, видя его, всегда улыбались», — заявил Константин Эрнст в ходе церемонии.
