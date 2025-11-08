Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым

анонс

8 ноября «Я очень боялась попасть в инфекционку»: Мария Шумакова рассказала, как заболела ковидом вместе с сыном Актриса угодила в больницу на две недели

8 ноября «В апреле прошлого года я весила 93 килограмма»: Мария Шумакова рассказала, как вернулась в форму после родов Актриса разрешила себе есть всё

8 ноября Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж Рэйни Куэлли и ее избранник Тони Уилсон тайно сыграли свадьбу в октябре