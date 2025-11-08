Кино-Театр.Ру
«В апреле прошлого года я весила 93 килограмма»: Мария Шумакова рассказала, как вернулась в форму после родов

8 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2025
В апреле прошлого года Мария Шумакова стала мамой, и после недолгой декретной паузы принялась активно сбрасывать лишние килограммы. Актриса даже опробовала распиаренное средство «Оземпик», но неожиданный побочный эффект в виде тревожности заставил её отказаться от препарата. В новом интервью журналу «Hello!» Мария рассказала, как похудела с 93 килограммов до 65.

«В апреле прошлого года я весила 93 килограмма»: Мария Шумакова рассказала, как вернулась в форму после родов

«Я конечно, очень сильно разъелась во время беременности — в апреле 2024 года весила 93 кг. Сейчас вешу уже 65-64. У меня на это ушло полтора года. Я очень медленно теряла вес – по два, по три, по полтора килограмма. Иногда были месяцы, когда вообще ничего не теряла. Это была последовательная работа с собой. Но вот мой главный секрет – я отказалась от диет и от запретов. Я сказала: “Тебе все можно. Но ешь, когда я действительно хочешь есть, а не когда тебе скучно. Научись отличать эмоции”.

«В апреле прошлого года я весила 93 килограмма»: Мария Шумакова рассказала, как вернулась в форму после родов

Я ем сбалансированно – большую тарелку с белками, углеводами, клетчаткой. Я насыщаюсь. Но если захочу пиццу, я ее съем. Потому что жесткие запреты всегда дают срывы. Плюс я ем только те продукты, которые мне вкусно. Условно, мне вкусно картофельное пюре, я буду есть его, а не гречку с курицей на пару. Я не буду придерживаться сверх диетического питания. Все максимально комфортно. Я даю себе время и никуда не тороплюсь. Плюс аппаратная косметология, горячая йога, бег – они всегда со мной», — поделилась Мария в интервью.
№ 1
Lomova_E (Шахты)   8.11.2025 - 21:38
Это очень больная тема большинства женщин после родов. И то, какой был подход к этой проблеме у Марии, вселяет надежду, что все возможно, все поправимо. читать далее>>
