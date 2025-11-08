«Я очень боялась попасть в инфекционку»: Мария Шумакова рассказала, как заболела ковидом вместе с сыном

Этим летом Мария Шумакова
уехала в Астрахань на съёмки дебютной картины «Раскаты» Глеба Пускепалиса
, захватив с собой мужа, годовалого сына Леонида и его няню. Там они всей семьёй заболели ковидом, и актриса попала с ребёнком в больницу.
«Помню, мы нюхали парфюм, и Слава говорит: “Я не чувствую ароматов”. Я понимаю, что у нас ковид, у Леонида тоже. Делаем тесты, у Леонида температура не сбивается. Мой самый большой страх — оказаться в больнице с ребенком. И мы оказались в итоге в Астраханской инфекционной больнице. Но я очень благодарна врачам. Знаю, что многие ругают, но я обожаю наших врачей – на общих условиях нам оказали помощь. Мы пролежали в больнице две недели. Было непросто и волнительно. Сейчас это, конечно, из истории приключений, а в моменте — тревожно. Плюс тяжело сниматься, потому что у меня была температура высокая и на улице 36»
, — рассказала
Мария.
Будучи очень тревожной, актриса переживала, что сын заразится в больнице чем-то ещё: «Я очень боялась попасть в инфекционку, первый день говорила: “Леня, это не трогай, то не трогай”. А на вторую неделю у нас уже не хватало сил – начали печенье давать, чего он раньше никогда не ел. Леня ползает, под кроватью собирает пыль – думаю: “Ну, ладно”. Я поняла, что я очень хороша мама. Я это часто себе говорю. Стремиться к идеалу – это стремиться к неврастении. У меня и так после родов было достаточно сложное восстановление по поводу психики. Я стараюсь свою тревожность максимально прорабатывать с психологом и не стремиться к идеалу. Это невозможно, недостижимо и вредно для здоровья»
.
