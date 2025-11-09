Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни

9 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
9 ноября 2025
Летом прошлого года Марк Богатырёв открыл в Обнинске, своём родном городе, ресторан испанской кухни. В недавнем интервью актёр рассказал, что хотел попробовать себя в новой сфере, но пока ресторанный бизнес даётся ему с трудом и не приносит дополнительного дохода.

«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни

«Страх, естественно, был. Это очень сложное дело. Пока про дополнительный заработок речь не идет, но мы пытаемся. Скорее, кафе — это мое желание попробовать себя в новой ипостаси ресторатора, но как будут идти дела дальше — я не знаю. Пока мы крутим винтики-гаечки, чтобы бизнес начал приносить какие-то деньги», — рассказал актёр.

«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни

В детстве у Марка были проблемы с финансами, из-за чего он в 14 лет пошёл работать на стройку. Однако это не сделало его алчным и жадным до денег: «Я точно не алчный человек. Если в юности у меня появлялись свободные деньги, я их быстро спускал. Но в это время я не был мужем и отцом, я был предоставлен только себе. Когда у меня появились сын, жена, поменялись ориентиры. Стараюсь, чтобы деньги были. Не могу сказать, что я молюсь на них, но делаю все, чтобы у нас был минимальный запас. То есть я поменялся, стал более уважительно относиться к финансам. Но нет такого, чтобы я их ставил на первое место».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Девушка с косой» >>
«Кухня»
«Папы». Отрывок
«Значит, нам туда дорога»
«Значит, нам туда дорога». ТВ-ролик
«Булки». Трейлер №2

обсуждение >>
№ 1
Лидия Мартин   9.11.2025 - 15:33
Мне всегда было интересно, почему наши (да и не только наши) селебы лезут кафе и рестораны? Ну, почему именно выбор в пользу этого бизнеса? Почему, к примеру, не школа какая-нибудь? Почему не фитнес-клуб?... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
бизнесденьги
персоны
Марк Богатырёв

фотографии >>
«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни фотографии
«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни фотографии
«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни фотографии
«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.
Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Назар Заднепровский
Джавахир Закиров
Иван Криворучко
Александра Пахмутова
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Людмила Чиркова
Суйменкул Чокморов
Ханка Белицкая
Рено Верле
Финн Коул
Хеди Ламарр
Мэй Марш
Джованна Меццоджорно
Лу Ферриньо
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?