«Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни

Летом прошлого года Марк Богатырёв
открыл в Обнинске, своём родном городе, ресторан испанской кухни. В недавнем интервью актёр рассказал
, что хотел попробовать себя в новой сфере, но пока ресторанный бизнес даётся ему с трудом и не приносит дополнительного дохода.
«Страх, естественно, был. Это очень сложное дело. Пока про дополнительный заработок речь не идет, но мы пытаемся. Скорее, кафе — это мое желание попробовать себя в новой ипостаси ресторатора, но как будут идти дела дальше — я не знаю. Пока мы крутим винтики-гаечки, чтобы бизнес начал приносить какие-то деньги»
, — рассказал актёр.
В детстве у Марка были проблемы с финансами, из-за чего он в 14 лет пошёл работать на стройку. Однако это не сделало его алчным и жадным до денег: «Я точно не алчный человек. Если в юности у меня появлялись свободные деньги, я их быстро спускал. Но в это время я не был мужем и отцом, я был предоставлен только себе. Когда у меня появились сын, жена, поменялись ориентиры. Стараюсь, чтобы деньги были. Не могу сказать, что я молюсь на них, но делаю все, чтобы у нас был минимальный запас. То есть я поменялся, стал более уважительно относиться к финансам. Но нет такого, чтобы я их ставил на первое место»
.
