«Во мне есть принципы»: Марк Богатырёв объяснил, почему отказался сниматься у Сарика Андреасяна

9 ноября
2025 год

9 ноября 2025
Марк Богатырёв, известный по сериалу «Кухня», в интервью с порталом «Страсти» рассказал, что режиссёр Сарик Андреасян предлагал ему ключевую роль в своём проекте — образ подражателя маньяка в сериале «Чикатило». Однако актёр отказался от роли по этическим соображениям.

«Я внимательно отношусь к проектам, в которых участвую, и какой смысл в ролях закладываю. Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался, хотя образ казался интересным. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Нам говорили: «Если вы берете какую-то роль, то вы должны ее полюбить, принять и оправдать». Даже если мне поступит другое предложение от большого режиссера, но моя природа будет сопротивляться, то я не смогу это сыграть. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь. Мне многие говорят: «Ты же актер, а не тот человек, которого играешь». Я думаю: «Ну да, чего я так завожусь?». Но у меня такое отношение», — объяснил Богатырёв.
персоны
Сарик АндреасянМарк Богатырёв
фильмы
Кухня (все сезоны)Чикатило

