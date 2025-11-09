«Её английский был прекрасен, а мой русский — ужасен»: Вольфганг Черни рассказал, как познакомился с женой

На днях состоялся релиз сериала «Константинополь»
, в котором австриец Вольфганг Черни
сыграл российского боксёра Кирпита. По случаю премьеры актёр дал интервью
журналу «ОК!», в котором рассказал, как он познакомился со своей женой — россиянкой Викторией.
«Мы познакомились в Москве, где я на тот момент снимался. Её английский был прекрасен, а мой русский – ужасен. Но мы могли общаться и сразу стало понятно, что у нас с ней очень схожий вайб. Вика тогда жила на Бали и занималась сёрфингом. Она очень спортивная, любит путешествия и главное – не актриса. У неё большое доброе сердце. И она просто идеальная мама!»
— рассказал Черни. Вольфганг и Виктория вместе с 2016 года. В 2019 они сыграли свадьбу, а уже через два года у них родился первенец.
