Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Её английский был прекрасен, а мой русский — ужасен»: Вольфганг Черни рассказал, как познакомился с женой

9 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
9 ноября 2025
На днях состоялся релиз сериала «Константинополь», в котором австриец Вольфганг Черни сыграл российского боксёра Кирпита. По случаю премьеры актёр дал интервью журналу «ОК!», в котором рассказал, как он познакомился со своей женой — россиянкой Викторией.

«Её английский был прекрасен, а мой русский — ужасен»: Вольфганг Черни рассказал, как познакомился с женой

«Мы познакомились в Москве, где я на тот момент снимался. Её английский был прекрасен, а мой русский – ужасен. Но мы могли общаться и сразу стало понятно, что у нас с ней очень схожий вайб. Вика тогда жила на Бали и занималась сёрфингом. Она очень спортивная, любит путешествия и главное – не актриса. У неё большое доброе сердце. И она просто идеальная мама!» — рассказал Черни. Вольфганг и Виктория вместе с 2016 года. В 2019 они сыграли свадьбу, а уже через два года у них родился первенец.

«Её английский был прекрасен, а мой русский — ужасен»: Вольфганг Черни рассказал, как познакомился с женой
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   9.11.2025 - 18:43
... Действительно, не понятно. Кроме того, что она не актриса, так еще и на тот момент он был Москве, а она на Бали. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   9.11.2025 - 18:05
Ну в итоге я так и не поняла, как всё таки они познакомились. На съёмках - нет, Вика ж не актриса. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
детилюбовь
персоны
Вольфганг Черни
фильмы
Константинополь

фотографии >>
«Её английский был прекрасен, а мой русский — ужасен»: Вольфганг Черни рассказал, как познакомился с женой фотографии
«Её английский был прекрасен, а мой русский — ужасен»: Вольфганг Черни рассказал, как познакомился с женой фотографии
Вольфганг Черни
"Кривое зеркало любви" (2019)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.
Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Назар Заднепровский
Джавахир Закиров
Иван Криворучко
Александра Пахмутова
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Людмила Чиркова
Суйменкул Чокморов
Ханка Белицкая
Рено Верле
Финн Коул
Хеди Ламарр
Мэй Марш
Джованна Меццоджорно
Лу Ферриньо
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен