«Хочется, чтобы у него было крутое детство»: Вольфганг Черни рассказал о воспитании сына

В 2021 году австрийский актёр Вольфганг Черни
и его жена Виктория стали родителями — у пары родился сын Лео. В недавнем интервью журналу «ОК!» Вольфганг рассказал
о своих методах воспитания и как им с женой удаётся развивать креативность у малыша.
Пара ставит лимиты на пользование гаджетами, так как замечает, что после просмотра мультиков Лео перестаёт фантазировать: «Он может три раза в неделю по пять минут смотреть мультики. В этом плане он молодец! Лео сейчас четыре с половиной, а он свободно разговаривает почти на трех языках. И он очень креативный! Мы всегда говорим, что если Лео посмотрит 2-3 мультика, то потом у него больше нет мыслей. Креативность уходит. Как-то мы ехали в машине почти шесть часов и разрешили ему смотреть мультики 15-20 минут. Он потом посидел, посмотрел на нас и сказал: «У меня вообще нет мыслей». Поэтому это всё очень опасно, особенно для детей»
.
Уже с ранних лет Лео живёт по графику, который ему составляет его мама: «Лео ходит в садик, на гимнастику, музыку, теннис, футбол, плавание. У него много дел. Иногда они путешествуют со мной, но только если это занимает около недели. Более длительные поездки не очень хорошо сказываются на нём, поскольку смена окружения — это всегда сложно. А центр жизни Лео сейчас – это детский сад и его друзья»
.
Вольфганг будет не против, если сын пойдёт по его стопам и выберет актёрскую профессию, но форсировать эти события не будет. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы ребёнок был счастлив: «Для ребёнка очень важна безопасность, чтобы он нашёл в себе уверенность в первые годы жизни. Если там уже есть какие-то травмы, то это потом выльется в психотерапию. Хочется сделать так, чтобы у Лео, как и у меня, было крутое детство»
.
