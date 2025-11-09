Кино-Театр.Ру
«Хочется, чтобы у него было крутое детство»: Вольфганг Черни рассказал о воспитании сына

9 ноября
2025 год

9 ноября 2025
В 2021 году австрийский актёр Вольфганг Черни и его жена Виктория стали родителями — у пары родился сын Лео. В недавнем интервью журналу «ОК!» Вольфганг рассказал о своих методах воспитания и как им с женой удаётся развивать креативность у малыша.

Пара ставит лимиты на пользование гаджетами, так как замечает, что после просмотра мультиков Лео перестаёт фантазировать: «Он может три раза в неделю по пять минут смотреть мультики. В этом плане он молодец! Лео сейчас четыре с половиной, а он свободно разговаривает почти на трех языках. И он очень креативный! Мы всегда говорим, что если Лео посмотрит 2-3 мультика, то потом у него больше нет мыслей. Креативность уходит. Как-то мы ехали в машине почти шесть часов и разрешили ему смотреть мультики 15-20 минут. Он потом посидел, посмотрел на нас и сказал: «У меня вообще нет мыслей». Поэтому это всё очень опасно, особенно для детей».

Уже с ранних лет Лео живёт по графику, который ему составляет его мама: «Лео ходит в садик, на гимнастику, музыку, теннис, футбол, плавание. У него много дел. Иногда они путешествуют со мной, но только если это занимает около недели. Более длительные поездки не очень хорошо сказываются на нём, поскольку смена окружения — это всегда сложно. А центр жизни Лео сейчас – это детский сад и его друзья».

Вольфганг будет не против, если сын пойдёт по его стопам и выберет актёрскую профессию, но форсировать эти события не будет. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы ребёнок был счастлив: «Для ребёнка очень важна безопасность, чтобы он нашёл в себе уверенность в первые годы жизни. Если там уже есть какие-то травмы, то это потом выльется в психотерапию. Хочется сделать так, чтобы у Лео, как и у меня, было крутое детство».
