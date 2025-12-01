«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей

1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера сериала «Тоннель», одну из главных ролей в котором сыграл Даниил Страхов. В интервью Газета.ру актёр рассказал, по какой причине он может отказаться от участия в любых проектах: «Уровень материала — основное мерило. Но и тут не всё просто. Я живой человек, и отказываясь от одной роли, я лишаюсь не только заработка. Я закрываю подчас окно возможностей на много лет вперёд».
фото: Даниил Страхов
Даниил объяснил, что влечёт за собой отказ актёра сниматься: «Отказ — это чья-то обида: продюсера, кастинг-директора, режиссёра. Все живые люди. Пока по крайней мере». Артист вспомнил случай, когда отказ от съёмок обернулся неприятной ситуацией: «Много лет назад я не пошёл на пробы к одному режиссёру. На следующий день после отказа мы столкнулись в кинотеатре «Ролан», где он сходу обложил меня матом. Вот это, я понимаю, неравнодушие, до сих пор помню».
фото: Даниил Страхов
Актёру не нравится тренд на использование искусственного интеллекта для написания текстов: «Вот я уже встречаю в сценариях сгенерированный текст. Его сразу видно. И тому, кто это «сотворил» — вот кому всё равно. Вопрос в том, кто это потом смотреть будет. И во что мы превратим зрителя, если дело пойдёт». В жизни и работе артист ориентируется прежде всего на собственное мнение: «Конечно, невозможно жить отдельно от общества, поэтому оценка коллег важна, хоть подчас и несправедлива. Но в конечном счёте, делаешь ты своё дело только потому, что не можешь этого не делать. Проще говоря, для себя». Даниил считает, что успех и удовлетворение от выполненной работы не синхронны: «Чувство удовлетворения — странная штука. Оно не всегда идёт в ногу с успехом, с признанием. А часто находится и в противоходе с тем, что принято считать удачей. В конечном итоге, — «Мартин Иден» про это. Неслучайно эту книгу часто называют актёры как любимую. В ней борьба со всем миром, высочайшие скорости и душевные затраты. И, как итог, — выжженный человек, получивший всё, кроме главного, потому что главное-то он потерял. Возможно, поэтому я сбавил обороты и не спешу быть везде».
фото: Даниил Страхов с женой
В одном из интервью Даниил признался в том, что со временем круг близких людей сокращается. И сейчас единственный друг для него — это жена, актриса Мария Леонова. Вместе они уже почти 30 лет. На вопрос, в чём секрет таких долгих отношений, актёр ответил: «Нет секрета. Просто нам очень повезло быть вместе. В этом сила».
