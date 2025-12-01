Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей

1 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2025
1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера сериала «Тоннель», одну из главных ролей в котором сыграл Даниил Страхов. В интервью Газета.ру актёр рассказал, по какой причине он может отказаться от участия в любых проектах: «Уровень материала — основное мерило. Но и тут не всё просто. Я живой человек, и отказываясь от одной роли, я лишаюсь не только заработка. Я закрываю подчас окно возможностей на много лет вперёд».

«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей
фото: Даниил Страхов

Даниил объяснил, что влечёт за собой отказ актёра сниматься: «Отказ — это чья-то обида: продюсера, кастинг-директора, режиссёра. Все живые люди. Пока по крайней мере». Артист вспомнил случай, когда отказ от съёмок обернулся неприятной ситуацией: «Много лет назад я не пошёл на пробы к одному режиссёру. На следующий день после отказа мы столкнулись в кинотеатре «Ролан», где он сходу обложил меня матом. Вот это, я понимаю, неравнодушие, до сих пор помню».

«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей
фото: Даниил Страхов

Актёру не нравится тренд на использование искусственного интеллекта для написания текстов: «Вот я уже встречаю в сценариях сгенерированный текст. Его сразу видно. И тому, кто это «сотворил» — вот кому всё равно. Вопрос в том, кто это потом смотреть будет. И во что мы превратим зрителя, если дело пойдёт». В жизни и работе артист ориентируется прежде всего на собственное мнение: «Конечно, невозможно жить отдельно от общества, поэтому оценка коллег важна, хоть подчас и несправедлива. Но в конечном счёте, делаешь ты своё дело только потому, что не можешь этого не делать. Проще говоря, для себя». Даниил считает, что успех и удовлетворение от выполненной работы не синхронны: «Чувство удовлетворения — странная штука. Оно не всегда идёт в ногу с успехом, с признанием. А часто находится и в противоходе с тем, что принято считать удачей. В конечном итоге, — «Мартин Иден» про это. Неслучайно эту книгу часто называют актёры как любимую. В ней борьба со всем миром, высочайшие скорости и душевные затраты. И, как итог, — выжженный человек, получивший всё, кроме главного, потому что главное-то он потерял. Возможно, поэтому я сбавил обороты и не спешу быть везде».

«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей
фото: Даниил Страхов с женой

В одном из интервью Даниил признался в том, что со временем круг близких людей сокращается. И сейчас единственный друг для него — это жена, актриса Мария Леонова. Вместе они уже почти 30 лет. На вопрос, в чём секрет таких долгих отношений, актёр ответил: «Нет секрета. Просто нам очень повезло быть вместе. В этом сила».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Nsl   2.12.2025 - 00:14
Один из самых любимых актеров. И все у него прекрасно: и роли, и интервью, и высказываемые мысли. И , как всегда, точен в формулировках. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Она со мной прошла нищету, испытания и ошибки»: Даниил Страхов признался, что жена — его единственный друг
Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы»
Даниил Страхов: «Как роль рождается — это тайна»
Поиск по меткам
мнение
персоны
Мария ЛеоноваДаниил Страхов
фильмы
Тоннель

фотографии >>
«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей фотографии
«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей фотографии
«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей фотографии
«Я закрываю окно возможностей на много лет вперёд»: Даниил Страхов об отказе от ролей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.
Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

День рождения >>

Нина Антонова
Мартин Вейнманн
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Карла Дель Поджо
Юстус фон Доньяни
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Джули Харрис
Микаэль Юн
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен