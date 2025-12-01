Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв

1 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2025
На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии «Волчок». Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Илья Лыков и Даниил Воробьёв.

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Евгений Ткачук

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Марк Малик-Мурашкин

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Даниил Воробьёв

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Юлия Хлынина

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Илья Лыков

Среди гостей премьеры были замечены Марюс Вайсберг и Наташа Бардо, Максим Белбородов, Светлана Степанковская и другие.

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Максим Белбородов


Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Светлана Степанковская

Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
фото: Марюс Вайсберг и Наташа Бардо

«Волчок» в прокате с 4 декабря 2025 года.

«Волчок». Трейлер №2
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Артём АксененкоНаташа БардоМаксим БелбородовМарюс ВайсбергДаниил ВоробьёвИлья ЛыковАнастасия МикульчинаМарк-Малик МурашкинСергей СельяновСветлана СтепанковскаяЕвгений ТкачукЮлия ХлынинаЕлизавета Юрьева
фильмы
Волчок

фотографии >>
Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв фотографии
Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв фотографии
Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв фотографии
Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

День рождения >>

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен