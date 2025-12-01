Роман Евдокимов снял клип с Аней Чиповской на песню Васи Михайлова

Роман Евдокимов
снял клип на песню «Как хорошо» Васи Михайлова
, на главную роль в котором пригласил Аню Чиповскую
. Режиссёр вдохновился фильмами «Конец насилия»
, «Секс, ложь и видео»
и картинами Майка Фиггиса
, чтобы превратить героя песни в сталкера, чье одиночество — зависимость. Он наблюдает за смутным объектом желания через экран, печатает тысячи фотографий, но не допуская мысли о том, что мог бы быть в этих мгновениях счастлив. Для него невыносима мысль о столкновении с реальностью и встрече с возлюбленной, поскольку он боится лишиться над ней контроля.
Евдокимов рассказал, что часть клипа выполнена в анимационной технике, для которой каждый кадр делали вручную: «Мультфильм в начале, титры и огромная мозаика 5 на 6 метров в виде портрета Ани Чиповской, которую наш герой собирает из её маленьких фотографий – всё это сделано руками. Эта титаническая работа по итогу дала в кадре ту самую любовь и теплоту, которую мы так хотели чувствовать между нашими героями. Ни одна нейросетка так пока не может – слишком неправильно, нелогично, слишком по-человечески. По-настоящему»
.
«Вот очень редко случаются такие прекрасные встречи, когда вы с людьми понимаете, что вам не просто хорошо друг с другом тусануть, выпить, кино посмотреть, пошутить, а поржать – это, как известно, моё самое любимое, но и что вы потенциально можете вместе что-то сделать. И совершенно гармоничным образом это и произошло. Я с удовольствием пошла сниматься в эту историю, потому что очень хочу делать что-то талантливое с талантливыми людьми, в которых верю, которых уважаю и в некотором смысле даже люблю»
, — поделилась впечатлениями от съёмок Аня Чиповская.
