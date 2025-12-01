Кино-Театр.Ру
Ванесса Хадженс стала мамой во второй раз

1 декабря
2025 год

1 декабря 2025
36-летняя Ванесса Хадженс, известная по «Классному мюзиклу», стала мамой во второй раз. Об этом она рассказала в своих соцсетях, опубликовав фотографию из родильной палаты.

Ванесса Хадженс стала мамой во второй раз

«Что ж, я сделала это. Родила ещё одного малыша! Это было непросто. Лучи поддержки всем мамам. Это просто невероятно, на что способны наши тела», — подписала фотографию Ванесса. Также она опубликовала снимок, на котором видно лопнувшие в глазу сосуды из-за напряжения.

Ванесса Хадженс стала мамой во второй раз

Ванесса Хадженс познакомилась со своим супругом, бейсболистом Коулом Такером на групповом занятии по медитации. Впервые их заметили на свидании в ноябре 2020 года в Лос-Анджелесе, через три года они поженились. А уже в июле 2024 года у супругов родился первенец.
№ 1
ДаринаКароль   1.12.2025 - 20:26
Искренне поздравляю с пополнением в семье) Действительно, те кто рожали поймут Ванессу. читать далее>>
