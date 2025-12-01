Ванесса Хадженс стала мамой во второй раз

36-летняя Ванесса Хадженс
, известная по «Классному мюзиклу»
, стала мамой во второй раз. Об этом она рассказала в своих соцсетях, опубликовав фотографию из родильной палаты.
«Что ж, я сделала это. Родила ещё одного малыша! Это было непросто. Лучи поддержки всем мамам. Это просто невероятно, на что способны наши тела»
, — подписала фотографию Ванесса. Также она опубликовала снимок, на котором видно лопнувшие в глазу сосуды из-за напряжения.
Ванесса Хадженс познакомилась со своим супругом, бейсболистом Коулом Такером
на групповом занятии по медитации. Впервые их заметили на свидании в ноябре 2020 года в Лос-Анджелесе, через три года они поженились. А уже в июле 2024 года у супругов родился первенец
.
