«Я уже предполагаю, кто будет мастером»: Юлия Пересильд о профессиональном будущем дочери

Юлия Пересильд
стала гостьей нового шоу «Голосовые»
журнала VOICE и поделилась своим видением профессионального будущего 16-летней дочери Ани
. После выхода сериала «Слово пацана»
популярность молодой актрисы побила показатели мамы, летавшей в космос, и рабочие предложения посыпались валом. Однако распыляться на всё подряд Аня не стала. Сейчас на её счету главная роль в мюзикле «Алиса в стране чудес»
, а также первая строчка в рейтинге лучших российских актрис
. Но вот пойдёт ли Аня получать актёрское образование, пока остаётся нерешённым вопросом.
«Это очень сложный вопрос, который каждый день почти дома поднимается. Я хочу, чтобы она пошла в ГИТИС на режиссёрский факультет. Я там училась. Он совершенно особенный. Там артисты учатся вместе с режиссёрами, там преподавали Фоменко, Захаров, Женовач, Кудряшов, Хейфец… Ну, если мы сейчас откроем режиссёров… Першин учился у Захарова, Саша Яценко, Ира Пегова, Евгений Цыганов… Это я назвала только тех, кто у меня перед глазами возник. Конечно, я хочу, чтобы она пошла туда. Я предполагаю уже, кто будет мастером, но не буду говорить, чтобы никого не компрометировать. Конечно, я бы мечтала, чтобы Аня попала к нему — попадёт ли, не знаю. Ей надо будет отказаться от всего на четыре года. От жизни надо будет отказаться. Первые два курса — это соковыжималка мощная»
, — сказала Пересильд в интервью.
