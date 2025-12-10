«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля

Для яркой пары Павла и Зепюр Прилучных наступающий год станет новой точкой отсчёта. Они снимутся вместе в проекте, который пока держится в секрете, а ещё в 2026 году выйдет несколько фильмов для детей, где у Павла главные роли: «Сказка о царе Салтане», «Лукоморье», «Умка», «Приключения жёлтого чемоданчика» и «Простоквашино». Супруги дали интервью изданию «Hello!», в котором Зепюр рассказала, что их сын Микаэль воспринимает работу папы как игру: «Недавно ездили на съёмки «Сказки о царе Салтане», в которой Паша играет самого царя. И Мика не узнал папу в гриме, очень испугался! Когда тот вышел к нам в своём сказочном костюме, с длинными седыми волосами и бородой, казалось, он стал даже выше! Сын отстранился, спрятался за меня. Но едва папа заговорил с ним своим голосом, Мика его сразу узнал и заулыбался. Он вообще, наверное, думает, что папа у него немного странный — постоянно в кого-то переодевается».
фото: Павел и Зепюр Прилучные с сыном Микаэлем
Микаэль отлично говорит по-английски, подтвердила Зепюр: «Да, сын у нас трилингв. Понимает и говорит на трёх языках: с нами общается на русском, с няней — на английском, а с моей мамой — на армянском». Павел добавил, что сын без сложностей переключается: «Самое смешное, это когда он болтает с няней на английском, в ту же секунду поворачивается к нам и отвечает уже на русском. Когда были в Турции и общались с людьми на английском, Мика протестовал — требовал, чтобы мы перешли на русский. В его системе координат всё должно быть на своих местах. Хотя сам он очаровывал всех в турецком отеле, говоря «good morning», «see you» и другие фразочки. Это так мило и забавно».
фото: Павел Прилучный с сыном Микаэлем
Актёр считает, что изучать иностранные языки с детства полезно: «Я, например, в школьные годы вообще не понимал, нужен ли мне английский — жил в маленьком городе, ни с кем не общался на английском, перспектив куда-то поехать не было. Сейчас у современных детей есть возможность изучать язык не только для того, чтобы получить пятёрку, но и для работы, учёбы, коммуникации, дружбы, путешествий». Зепюр планирует, что в школе Микаэль освоит и китайский, но чуть позже: «Это в будущем. Сейчас он и так очень занят: ходит на плавание, ему нравится. Чуть позже отдадим его на какие-нибудь единоборства, чтобы мог за себя постоять. Паша в юности активно занимался боксом, для него это был полезный опыт».
фото: Павел Прилучный с младшим сыном
Новый год супруги всегда встречают традиционно, рассказала Зепюр: «Мы всегда отмечаем этот праздник дома. Не в путешествиях, гостях или клубах, а за своим столом. Готовим салаты, закуски, украшаем дом, ставим живую ёлку. Мика подходит и нюхает её, наслаждаясь ароматом. Каждый год к нам традиционно приходит Дед Мороз. Он очень требовательный: стихотворения и сценки должен подготовить каждый в доме — не только дети. Мике он принесёт машинки — сын не воспринимает никакие другие подарки. Мы покупали разные игры, книги, но они увлекают его максимум на десять минут. А с машинками может играть часами. Знает все марки, модели». Павел поделился детскими воспоминаниями о празднике: «Новый год в детстве — самый памятный. Когда папа был ещё жив и к нам приходили гости, они всегда пели. Я сначала не любил эти моменты, но, начав учиться в музыкальной школе, понял, как они потрясающе гармонично раскладывали мелодию на три голоса: красиво, точно попадая в ноты. Надеюсь, мои дети тоже будут вспоминать какие-то добрые моменты из детства, связанные с родителями».
