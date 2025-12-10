Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля

10 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
10 декабря 2025
Для яркой пары Павла и Зепюр Прилучных наступающий год станет новой точкой отсчёта. Они снимутся вместе в проекте, который пока держится в секрете, а ещё в 2026 году выйдет несколько фильмов для детей, где у Павла главные роли: «Сказка о царе Салтане», «Лукоморье», «Умка», «Приключения жёлтого чемоданчика» и «Простоквашино». Супруги дали интервью изданию «Hello!», в котором Зепюр рассказала, что их сын Микаэль воспринимает работу папы как игру: «Недавно ездили на съёмки «Сказки о царе Салтане», в которой Паша играет самого царя. И Мика не узнал папу в гриме, очень испугался! Когда тот вышел к нам в своём сказочном костюме, с длинными седыми волосами и бородой, казалось, он стал даже выше! Сын отстранился, спрятался за меня. Но едва папа заговорил с ним своим голосом, Мика его сразу узнал и заулыбался. Он вообще, наверное, думает, что папа у него немного странный — постоянно в кого-то переодевается».

«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля
фото: Павел и Зепюр Прилучные с сыном Микаэлем

Микаэль отлично говорит по-английски, подтвердила Зепюр: «Да, сын у нас трилингв. Понимает и говорит на трёх языках: с нами общается на русском, с няней — на английском, а с моей мамой — на армянском». Павел добавил, что сын без сложностей переключается: «Самое смешное, это когда он болтает с няней на английском, в ту же секунду поворачивается к нам и отвечает уже на русском. Когда были в Турции и общались с людьми на английском, Мика протестовал — требовал, чтобы мы перешли на русский. В его системе координат всё должно быть на своих местах. Хотя сам он очаровывал всех в турецком отеле, говоря «good morning», «see you» и другие фразочки. Это так мило и забавно».

«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля
фото: Павел Прилучный с сыном Микаэлем

Актёр считает, что изучать иностранные языки с детства полезно: «Я, например, в школьные годы вообще не понимал, нужен ли мне английский — жил в маленьком городе, ни с кем не общался на английском, перспектив куда-то поехать не было. Сейчас у современных детей есть возможность изучать язык не только для того, чтобы получить пятёрку, но и для работы, учёбы, коммуникации, дружбы, путешествий». Зепюр планирует, что в школе Микаэль освоит и китайский, но чуть позже: «Это в будущем. Сейчас он и так очень занят: ходит на плавание, ему нравится. Чуть позже отдадим его на какие-нибудь единоборства, чтобы мог за себя постоять. Паша в юности активно занимался боксом, для него это был полезный опыт».

«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля
фото: Павел Прилучный с младшим сыном

Новый год супруги всегда встречают традиционно, рассказала Зепюр: «Мы всегда отмечаем этот праздник дома. Не в путешествиях, гостях или клубах, а за своим столом. Готовим салаты, закуски, украшаем дом, ставим живую ёлку. Мика подходит и нюхает её, наслаждаясь ароматом. Каждый год к нам традиционно приходит Дед Мороз. Он очень требовательный: стихотворения и сценки должен подготовить каждый в доме — не только дети. Мике он принесёт машинки — сын не воспринимает никакие другие подарки. Мы покупали разные игры, книги, но они увлекают его максимум на десять минут. А с машинками может играть часами. Знает все марки, модели». Павел поделился детскими воспоминаниями о празднике: «Новый год в детстве — самый памятный. Когда папа был ещё жив и к нам приходили гости, они всегда пели. Я сначала не любил эти моменты, но, начав учиться в музыкальной школе, понял, как они потрясающе гармонично раскладывали мелодию на три голоса: красиво, точно попадая в ноты. Надеюсь, мои дети тоже будут вспоминать какие-то добрые моменты из детства, связанные с родителями».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   10.12.2025 - 14:17
А не слишком ли для дошкольника..? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Зепюр Брутян впервые показала лицо сына от Павла Прилучного
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок
СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
Поиск по меткам
детиобразованиеоткровениесемья
персоны
Зепюр ПрилучнаяПавел Прилучный
фильмы
ЛукоморьеПриключения жёлтого чемоданчикаПростоквашиноСказка о царе СалтанеУмка

фотографии >>
«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля фотографии
«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля фотографии
«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля фотографии
«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сулимов
8 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Сулимов.
Вячеслав Криштофович
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Вячеслав Криштофович.
Дмитрий Красильников
6 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красильников.

День рождения >>

Светлана Антонова
Катерина Беккер
Николай Боярский
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Юлия Скороход
Семён Стругачёв
Джеймс Тратас
Юрий Цурило
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Эмманюэль Крик
Дороти Ламур
Рэйвен-Симон Пирман
Ксавьер Сэмюэл
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram