«Раньше он был зажатый, закрытый»: Павел и Зепюр Прилучные о воспитании старшего сына Агаты Муцениеце

Дети Павла Прилучного от первого брака, Тимофей и Мия, сейчас живут с мамой, Агатой Муцениеце. В интервью, которое Зепюр и Павел Прилучные дали изданию «Hello!», Павел рассказал, чем увлекаются его старшие дети: «Тимофей год и восемь месяцев жил с нами. В тот период мы с ним пробовали разные виды спорта. Я хотел, чтобы Тим чем-то занимался, потому что он пацан высокий. И мы нашли то, что ему по душе, — баскетбол. Я его в этом поддержал. Сейчас он активно занимается в Русской баскетбольной академии. Его там хвалят, он делает успехи, ездит на сборы. А Мия на гимнастику стала ходить». Павел отметил, что у Тимофея сейчас этап смены приоритетов: «У сына сейчас сложный подростковый период — ему уже интереснее с друзьями тусить, чем с родителями. Когда приезжает к нам, утром уходит, а возвращается вечером. Благо, у нас закрытый посёлок, и я знаю всех, с кем он общается, поэтому спокоен. Ребята могут и к нам всей толпой завалиться, человек 15, и требовать еду. Тогда мы заказываем пиццу на всю компанию, напитки. Дом наполняется голосами и смехом».
фото: Павел Прилучный со старшими детьми
Зепюр подтвердила, что с Тимофеем произошли положительные перемены: «Раньше он был зажатый, закрытый — для мальчика это не очень хорошо. И Паша хотел это переломить: каждый день, несмотря на то, что приезжал с работы около девяти вечера, выходил с ним на улицу погонять мяч, покидать в кольцо». Павел согласился, что общение с друзьями изменило сына: «Я его прямо заставлял подходить к ребятам в посёлке и знакомиться. И всё получилось: он нашёл друзей, понял, как начинать общение. И у Тима будто крылья появились за спиной — он сразу обрёл уверенность, расправил спину».
фото: Павел Прилучный с женой и своими старшими детьми
В заботе о Микаэле, их общем сыне, и старших детях Павла супруги, по их словам, стараются всё делать вместе, помогать друг другу. Павел поделился планами на будущее: родители решили, что их общий сын Микаэль будет учиться в обычной образовательной школе, но дома, дистанционно. Такую форму обучения уже попробовал старший сын актёра и она оказалась очень удобной, рассказал Павел:«В прошлом году Тимофей полтора месяца так учился — в сентябре я снимался в Геленджике, и он поехал с нами. Утром просыпался, подключался, смотрел урок, делал домашку и шёл заниматься своими делами. Не отсиживал лишнее время в школе, а посвящал его отдыху и своим занятиям. Когда у них в школе начиналась перемена, он бежал в бассейн, плюхался в воду на 15 минут и мчался обратно к компу — на урок. Кричал: «Всё, у меня литература». Я ни в коем случае не утверждаю, что домашнее обучение лучше очного, но нам этот вариант очень понравился и подошёл. Когда после отпуска он вернулся в школу, то знал даже больше, чем его одноклассники».
