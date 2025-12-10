Кино-Театр.Ру
Иван Янковский и Диана Пожарская снялись в фотосессии для бренда Gloria Jeans

10 декабря
2025 год

10 декабря 2025
Иван Янковский и Диана Пожарская снялись в совместной фотосессии для бренда одежды Gloria Jeans, примерив несколько повседневных и торжественных образов. Результатами фотосессии Диана поделилась в своих соцсетях, а бренд опубликовал снимки на сайте. «Герои кампейна — актёры и настоящая пара Иван Янковский и Диана Пожарская. Талантливые личности, чья карьера активно развивается, при этом они трепетно относятся к семье и друг другу, что вдохновляет миллионы зрителей», — подписал фотографии бренд.

Иван Янковский и Диана Пожарская познакомились в 2020 году. В 2021 они поженились, а незадолго до свадьбы у них родился сын Олег. Ранее Янковский около десяти лет встречался с Верой Кинчевой, а Пожарская была замужем за режиссёром Артёмом Аксененко.
Артём АксененкоВера КинчеваДиана ПожарскаяИван Янковский

