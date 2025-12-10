Иван Янковский и Диана Пожарская снялись в фотосессии для бренда Gloria Jeans

Иван Янковский
и Диана Пожарская
снялись в совместной фотосессии для бренда одежды Gloria Jeans, примерив несколько повседневных и торжественных образов. Результатами фотосессии Диана поделилась в своих соцсетях, а бренд опубликовал снимки на сайте
. «Герои кампейна — актёры и настоящая пара Иван Янковский и Диана Пожарская. Талантливые личности, чья карьера активно развивается, при этом они трепетно относятся к семье и друг другу, что вдохновляет миллионы зрителей»
, — подписал фотографии бренд.
Иван Янковский и Диана Пожарская познакомились в 2020 году. В 2021 они поженились, а незадолго до свадьбы у них родился сын Олег. Ранее Янковский около десяти лет встречался с Верой Кинчевой
, а Пожарская была замужем за режиссёром Артёмом Аксененко
.
