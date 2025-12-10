Иван Янковский и Диана Пожарская снялись в фотосессии для бренда Gloria Jeans

анонс

«Раньше он был зажатый, закрытый»: Павел и Зепюр Прилучные о воспитании старшего сына Агаты Муцениеце

«Сын у нас трилингв»: Зепюр и Павел Прилучные рассказали про образование трёхлетнего сына Микаэля

9 декабря

«Было ощущение, что я нахожусь на космической станции»: Анатолий Руденко о рождении сына

Этой осенью актёр стал отцом во второй раз