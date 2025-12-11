СМИ: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц развелись

Около месяца назад в прессе появилась информация о том, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц решили развестись. Об этом сообщала газета «МК», ссылаясь на источник в Лефортовском суде города Москвы. Слух о расставании пары подогрела и загадочная подпись Марка к фото в соцсетях. Однако актёр опроверг информацию о грядущем разводе.
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц
Сегодня стало известно, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв официально развелись. Об этом сообщили РИА-новости. Расторжение брака состоялось в судебном участке мирового судьи Нижегородского района Москвы. «Исковые требования Богатырёва к Арнтгольц о расторжении брака удовлетворить... Брак расторгнуть», - постановила судья. Актёров при оглашении не было, они попросили рассмотреть дело без их личного присутствия.
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц с сыном
Марк и Татьяна поженились в 2020 году. Для Татьяны Арнтгольц это был второй брак. От первого брака с актёром Иваном Жидковым у неё есть 16-летняя дочь Мария. В декабре 2020 года Татьяна ушла из программы «Жди меня» в декретный отпуск. В браке с Марком Богатырёвым родился сын Данила, ему 4 года.
