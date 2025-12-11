что почитать?

Лайфстайл «Раньше он был зажатый, закрытый»: Павел и Зепюр Прилучные о воспитании старшего сына Агаты Муцениеце Дружеское общение важно для детей

Новости кино Олег Гаас, Сергей Городничий и Марина Ворожищева сыграют в сериале «Дубровский. Зорро в России» Каст раскрыли на презентации ТВ-3

Главная тема Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым Спасения ищут Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Том Харди и другие звезды

Интервью Тимур Батрутдинов: «Мой главный корпоратив — это моя семья» Актер — о работе с коллегами, «Форресте Гампе» и уважении к советской классике