В московском кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика»
, который окрестили будущим праздничным суперхитом проката. В центре сюжета — история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Премьеру посетили Филипп Киркоров
, Тина Канделаки
, Марина Кравец
, Павел Воля
, Ляйсан Утяшева
, Гарик Мартиросян
, Сергей Светлаков
, Слава Копейкин
, Ирина Горбачёва
, Павел Деревянко
и многие другие.
фото: Филипп Киркоров
фото: Тина Канделаки
фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева
фото: Марина Кравец
фото: Сергей Светлаков с супругой
фото: Гарик Мартиросян с супругой
фото: Ирина Горбачева
фото: Анатолий Цой и Слава Копейкин
фото: Катя Шкуро
фото: Клава Кока
фото: Наталья Медведева с сыном
фото: Сарик Андриасян и Лиза Моряк
фото: Наталья Рудова
фото: Павел Деревянко
фото: Яна Кошкина
фото: Валентина Рубцова
фото: Лаура Джугелия
Фильм «Невероятные приключения Шурика» в прокате с 11 декабря.
фото: Джиган с дочкой Леей и сыном Давидом
