На новый лад: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Ирина Горбачёва

11 декабря
2025 год

11 декабря 2025
В московском кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», который окрестили будущим праздничным суперхитом проката. В центре сюжета — история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Премьеру посетили Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Марина Кравец, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Слава Копейкин, Ирина Горбачёва, Павел Деревянко и многие другие.

фото: Филипп Киркоров

фото: Тина Канделаки

фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева

фото: Марина Кравец

фото: Сергей Светлаков с супругой

фото: Гарик Мартиросян с супругой

фото: Ирина Горбачева

фото: Анатолий Цой и Слава Копейкин

фото: Катя Шкуро

фото: Клава Кока

фото: Наталья Медведева с сыном

фото: Сарик Андриасян и Лиза Моряк

фото: Наталья Рудова

фото: Павел Деревянко

фото: Яна Кошкина

фото: Валентина Рубцова

фото: Лаура Джугелия

фото: Джиган с дочкой Леей и сыном Давидом

Фильм «Невероятные приключения Шурика» в прокате с 11 декабря.

«Невероятные приключения Шурика»
№ 2
Мечта о жевательной резинке   11.12.2025 - 19:29
Я, конечно, посмотрю "Новые приключения Шурика", но... трейлер уже разочаровал. Собрали все в кашу и подали на стол зрителям - мол, хавайте на здоровье... читать далее>>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   11.12.2025 - 18:13
Ой, ну Паша с Лясей и Валечка Рубцова - одно загляденье! Красота! читать далее>>
Всего сообщений: 2
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Сарик АндреасянТимур БатрутдиновДарья БлохинаАркадий ВодаховПавел ВоляИрина ГорбачёваПавел ДеревянкоДжиганЛаура ДжугелияТина КанделакиДемис КарибидисОльга КартунковаФилипп КиркоровКлава КокаСлава КопейкинЯна КошкинаМарина КравецОльга ЛапшинаГарик МартиросянДмитрий Масленников (III)Наталия Медведева (III)Елизавета МорякВалентина РубцоваНаталья РудоваСергей СветлаковЛяйсан УтяшеваАнатолий ЦойАлександр ШепсЕкатерина Шкуро
фильмы
Невероятные приключения Шурика

Любовь Виролайнен (младшая)
Лия Гудадзе
Егор Кутенков
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Вероника Шмелева
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Бен Браудер
Жан Маре
Донна Миллз
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
