«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце

Спустя год судебных разбирательств
на горизонте Павла Прилучного
и его бывшей супруги Агаты Муцениеце
забрезжило перемирие. Спор между актёрами за сына Тимофея урегулирован, они сумели решить конфликт мирным путём. Об этом рассказала представитель Прилучного, адвокат Оксана Даниелова
.
«Тимофей проживает с мамой и, что особенно важно, в настоящее время желает с ней проживать. Павел всецело поддерживает решение сына и, как отец, искренне рад тому, что ребенок наконец услышан мамой, пусть и таким радикальным образом. А равно тому, что мать всё же сумела наладить с сыном отношения, полностью нивелировав его обиды, явившиеся непосредственной причиной столь острого и категоричного желания Тимофея проживать с отцом и дозировать общение с матерью. В связи с чем настоящим заявляю, что спор по определению места жительства Тимофея завершен, и завершен он самым благоприятным для всех его сторон образом»
, — сообщила
Даниелова.
Сами супруги окончание судебного дела не комментировали. На днях Агата Муцениеце родила
дочь от аккордеониста Петра Дранги
, полностью погрузившись в радости материнства. Павел Прилучный несколько лет живет в браке с актрисой Зепюр Брутян
и воспитывает их общего сына Микаэля
.
