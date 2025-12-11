Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце

11 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
11 декабря 2025
Спустя год судебных разбирательств на горизонте Павла Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце забрезжило перемирие. Спор между актёрами за сына Тимофея урегулирован, они сумели решить конфликт мирным путём. Об этом рассказала представитель Прилучного, адвокат Оксана Даниелова.

«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце

«Тимофей проживает с мамой и, что особенно важно, в настоящее время желает с ней проживать. Павел всецело поддерживает решение сына и, как отец, искренне рад тому, что ребенок наконец услышан мамой, пусть и таким радикальным образом. А равно тому, что мать всё же сумела наладить с сыном отношения, полностью нивелировав его обиды, явившиеся непосредственной причиной столь острого и категоричного желания Тимофея проживать с отцом и дозировать общение с матерью. В связи с чем настоящим заявляю, что спор по определению места жительства Тимофея завершен, и завершен он самым благоприятным для всех его сторон образом», — сообщила Даниелова.

«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце

Сами супруги окончание судебного дела не комментировали. На днях Агата Муцениеце родила дочь от аккордеониста Петра Дранги, полностью погрузившись в радости материнства. Павел Прилучный несколько лет живет в браке с актрисой Зепюр Брутян и воспитывает их общего сына Микаэля.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Архон (Москва)   11.12.2025 - 20:26
Это всё адвокатская болтовня..Агата - девчуля скандальная и суровая..Так что про согласие - тут надо ещё очень сильно "посмотреть".Да,согласен,что Паша - "не подарок",а точнее - прибабахнутый... читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   11.12.2025 - 19:58
... Ну "лишних скандалов" всё-таки не вышло избежать - были и почти судебные разбирательства, и вся эта грязь в жёлтой прессе, нервишки потрепали всё равно. читать далее>>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   11.12.2025 - 19:28
Ну наконец-то... Рада, что смогли договориться без лишних скандалов. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Агата Муцениеце родила третьего ребёнка
«Мы очень удивились»: Павел Прилучный не отписывался от дочери в соцсетях
Агата Муцениеце помолвлена с Петром Дрангой
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства
Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце
Поиск по меткам
деньгидетисуд
персоны
Пётр ДрангаАгата МуцениецеЗепюр ПрилучнаяПавел Прилучный

фотографии >>
«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце фотографии
«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце фотографии
«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце фотографии
«Ребёнок наконец услышан мамой»: Павел Прилучный завершил судебный спор с Агатой Муцениеце фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Любовь Виролайнен (младшая)
Лия Гудадзе
Егор Кутенков
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Вероника Шмелева
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Бен Браудер
Жан Маре
Донна Миллз
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен