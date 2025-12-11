«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену

Этой весной Михаил Ефремов
, осуждённый в 2020 году за смертельное ДТП, досрочно вышел на свободу
. А уже в сентябре он стал частью труппы театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова
. В интервью телеканалу «78» режиссёр признался
, что сделал многое для того, что актёр мог снова выйти на сцену, тем самым подтвердив слова Ксении Собчак
.
«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось ещё как-нибудь, ещё страшнее. Поэтому, думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы многое понять. Я это почувствовал. И я действительно сделал многое для того, чтобы он сумел выйти, но не для себя, не для кассы. Просто понимал, что он с его дарованием и с его уже опытом может намного больше сделать»
, — поделился Михалков.
обсуждение >>