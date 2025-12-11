Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену

11 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
11 декабря 2025
Этой весной Михаил Ефремов, осуждённый в 2020 году за смертельное ДТП, досрочно вышел на свободу. А уже в сентябре он стал частью труппы театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. В интервью телеканалу «78» режиссёр признался, что сделал многое для того, что актёр мог снова выйти на сцену, тем самым подтвердив слова Ксении Собчак.

«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену

«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось ещё как-нибудь, ещё страшнее. Поэтому, думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы многое понять. Я это почувствовал. И я действительно сделал многое для того, чтобы он сумел выйти, но не для себя, не для кассы. Просто понимал, что он с его дарованием и с его уже опытом может намного больше сделать», — поделился Михалков.

«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову
Никита Ефремов рассказал, что удивило Михаила Ефремова после освобождения из колонии
Отбыл по месту регистрации: Михаил Ефремов вышел на свободу
«Сложный момент для всех сторон»: Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца по УДО
персоны
Михаил ЕфремовНикита МихалковКсения Собчак
театры
Мастерская «12» Никиты Михалкова

фотографии >>
«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену фотографии
«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену фотографии
«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену фотографии
«Он имел время, чтобы многое понять»: Никита Михалков высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Любовь Виролайнен (младшая)
Лия Гудадзе
Егор Кутенков
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Вероника Шмелева
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Бен Браудер
Жан Маре
Донна Миллз
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram