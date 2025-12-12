«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах

Мария Смольникова несколько лет назад была преимущественно театральной актрисой. Сейчас она много снимается в кино и стала настоящей звездой сериалов «Шаляпин» и «Волшебный участок». В ноябре состоялась премьера второго сезона сериала «Волшебный участок», где актриса снова играет Валентину Краснову, сотрудницу отдела по борьбе с потусторонним, которой приходится сталкиваться с необычными личностями. За пределами съёмочной площадки Мария избирательна в общении, но не ограничивает себя только проверенными друзьями и семьёй. В интервью изданию «ОК!» она рассказала, как складываются её отношения с людьми: «Дружба не может быть массовой. И ещё, я замечаю, бывает какой-то период, когда ты с кем-то теснее общаешься. Потом эти отношения будто израстают себя: иногда болезненно, а иногда и не очень болезненно, но вас будто бы растаскивает. У каждого уже свои интересы, но вы издалека друг за другом наблюдаете, радуетесь или нет. Бывает, что и не замечаете уже практически».
фото: Мария Смольникова
У актрисы есть постоянный близкий круг общения: «У меня есть определенный костяк друзей: даже если я редко с ними общаюсь, они всегда в моем сердце. Ну а семья, конечно, всегда на первом месте. Муж и сын — самые мои первые друзья». Мария всегда находит время на общение с друзьями, да и новым людям в своей жизни всегда рада: «Порой у меня возникают какие-то новые знакомства. Я на это смотрю как на какой-то подарок судьбы, который помогает что-то новое узнать или получить какую-то поддержку в нужный момент». Актриса считает, что близких по духу людей легко распознать: «Всё равно чувствуешь же, с кем ты на одной волне. У меня есть подруга, которая всегда поможет, я это знаю. Мне интересно с ней поговорить о театре, люблю просто иногда к ней в гости прийти».
фото: Мария Смольникова
Мария рассказала, что вообще в гости ходить она любит больше, чем звать кого-то к себе: «Принимать тоже люблю. Это важная часть жизни. Не сказать, что я очень часто это делаю, но это происходит. Особенно когда мы с сыном дома, вечер свободен — мне частенько хочется пойти к кому-нибудь в гости. Когда я узнаю каких-то новых людей, тоже очень хочется прийти друг к другу в гости, пообщаться. Я спокойно отношусь, что кто-то приходит в мою жизнь, кто-то уходит».
