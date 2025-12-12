Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах

12 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2025
Мария Смольникова несколько лет назад была преимущественно театральной актрисой. Сейчас она много снимается в кино и стала настоящей звездой сериалов «Шаляпин» и «Волшебный участок». В ноябре состоялась премьера второго сезона сериала «Волшебный участок», где актриса снова играет Валентину Краснову, сотрудницу отдела по борьбе с потусторонним, которой приходится сталкиваться с необычными личностями. За пределами съёмочной площадки Мария избирательна в общении, но не ограничивает себя только проверенными друзьями и семьёй. В интервью изданию «ОК!» она рассказала, как складываются её отношения с людьми: «Дружба не может быть массовой. И ещё, я замечаю, бывает какой-то период, когда ты с кем-то теснее общаешься. Потом эти отношения будто израстают себя: иногда болезненно, а иногда и не очень болезненно, но вас будто бы растаскивает. У каждого уже свои интересы, но вы издалека друг за другом наблюдаете, радуетесь или нет. Бывает, что и не замечаете уже практически».

«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах
фото: Мария Смольникова

У актрисы есть постоянный близкий круг общения: «У меня есть определенный костяк друзей: даже если я редко с ними общаюсь, они всегда в моем сердце. Ну а семья, конечно, всегда на первом месте. Муж и сын — самые мои первые друзья». Мария всегда находит время на общение с друзьями, да и новым людям в своей жизни всегда рада: «Порой у меня возникают какие-то новые знакомства. Я на это смотрю как на какой-то подарок судьбы, который помогает что-то новое узнать или получить какую-то поддержку в нужный момент». Актриса считает, что близких по духу людей легко распознать: «Всё равно чувствуешь же, с кем ты на одной волне. У меня есть подруга, которая всегда поможет, я это знаю. Мне интересно с ней поговорить о театре, люблю просто иногда к ней в гости прийти».

«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах
фото: Мария Смольникова

Мария рассказала, что вообще в гости ходить она любит больше, чем звать кого-то к себе: «Принимать тоже люблю. Это важная часть жизни. Не сказать, что я очень часто это делаю, но это происходит. Особенно когда мы с сыном дома, вечер свободен — мне частенько хочется пойти к кому-нибудь в гости. Когда я узнаю каких-то новых людей, тоже очень хочется прийти друг к другу в гости, пообщаться. Я спокойно отношусь, что кто-то приходит в мою жизнь, кто-то уходит».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
мнениеоткровение
персоны
Мария Смольникова
фильмы
Волшебный участокВолшебный участок-2Шаляпин

фотографии >>
«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах фотографии
«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах фотографии
«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах фотографии
«Вас будто растаскивает»: Мария Смольникова об особенностях дружбы и новых знакомствах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Андрей Бабенко
Леонид Быков
Олеся Грибок
Лидия Ежевская
Касым Жакибаев
Александр Пожаров
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Ольга Торощина
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Реджина Холл
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram