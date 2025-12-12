«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать

Актриса Мария Смольникова много снимается в кино, играет в театре, но о себе рассказывает редко. В интервью журналу «ОК!» актриса объяснила, что прекрасно понимает, почему на роли, которые ей нравятся, в итоге берут более медийных актрис, о которых чаще пишут в прессе. Однако Мария не видит в этом больших минусов: «Что касается пробивных людей, мне кажется, это абсолютно не важно. Наглые люди, которые лезут и могут себя проявлять, у них же тоже есть свой особый талант — себя проявлять. Что я могу: либо у них чему-то поучиться, либо идти за собой. Я выбираю второй вариант».
фото: Мария Смольникова
Актрису устраивает, что её популярность избирательная: «Пусть меня не увидят миллионы и не будут знать, что я чудесная артистка, — достаточный круг знает, уже хорошо. Сейчас, когда сын появился, он растёт, я понимаю, что если я начну все роли жадно играть, то пропущу его детство, он не будет чувствовать, что мама рядом, а это вообще отдельная судьба и отдельная жизнь. Потом я этого никак не восполню».
фото: Мария Смольникова
При всей публичности профессии, которую выбрала, Мария не тщеславна: «Для меня важнее не слава и не то, сколько людей меня узнает, а то, чтобы я делала свою работу с любовью, радостно, а рядом были люди, которым я доверяю, которые меня слышат. Которым нравится, как я делаю своё дело, которые загораются. Раскрывая свою силу, я учусь её проявлять, но это тоже мой личный сокровенный путь силы. Это с возрастом уже приходит, меняется что-то, переоценки происходят».
