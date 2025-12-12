Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать

12 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2025
Актриса Мария Смольникова много снимается в кино, играет в театре, но о себе рассказывает редко. В интервью журналу «ОК!» актриса объяснила, что прекрасно понимает, почему на роли, которые ей нравятся, в итоге берут более медийных актрис, о которых чаще пишут в прессе. Однако Мария не видит в этом больших минусов: «Что касается пробивных людей, мне кажется, это абсолютно не важно. Наглые люди, которые лезут и могут себя проявлять, у них же тоже есть свой особый талант — себя проявлять. Что я могу: либо у них чему-то поучиться, либо идти за собой. Я выбираю второй вариант».

«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать
фото: Мария Смольникова

Актрису устраивает, что её популярность избирательная: «Пусть меня не увидят миллионы и не будут знать, что я чудесная артистка, — достаточный круг знает, уже хорошо. Сейчас, когда сын появился, он растёт, я понимаю, что если я начну все роли жадно играть, то пропущу его детство, он не будет чувствовать, что мама рядом, а это вообще отдельная судьба и отдельная жизнь. Потом я этого никак не восполню».

«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать
фото: Мария Смольникова

При всей публичности профессии, которую выбрала, Мария не тщеславна: «Для меня важнее не слава и не то, сколько людей меня узнает, а то, чтобы я делала свою работу с любовью, радостно, а рядом были люди, которым я доверяю, которые меня слышат. Которым нравится, как я делаю своё дело, которые загораются. Раскрывая свою силу, я учусь её проявлять, но это тоже мой личный сокровенный путь силы. Это с возрастом уже приходит, меняется что-то, переоценки происходят».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   12.12.2025 - 12:48
Обожаю таких людей, которые не пытаются подстраиваться под модные тренды "будь пробивным, рвись вперед". Мария как будто говорит: "Я не буду играть в ваши игры, я буду играть по своим правилам".... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
мнениеоткровение
персоны
Мария Смольникова

фотографии >>
«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать фотографии
«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать фотографии
«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать фотографии
«Пусть меня не увидят миллионы»: Мария Смольникова о нежелании конкурировать фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Андрей Бабенко
Леонид Быков
Олеся Грибок
Лидия Ежевская
Касым Жакибаев
Александр Пожаров
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Ольга Торощина
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Реджина Холл
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram