Памела Андерсон впервые подтвердила роман с Лиамом Нисоном

12 декабря
2025 год

12 декабря 2025
Памела Андерсон наконец решила прокомментировать слухи о романе с партнёром по фильму «Голый пистолет» Лиамом Нисоном, которые появились во время пресс-тура картины. Тогда актёры не стеснялись выражать свои чувства на публике, но официальных комментариев по поводу отношений не давали. А в недавнем интервью журналу People актриса подтвердила, что у них была непродолжительная интрижка.

Памела Андерсон впервые подтвердила роман с Лиамом Нисоном

«Если вам так интересно, у нас с Лиамом был короткий роман, но только после того, как мы закончили съёмки. Мы провели неделю вместе в его доме в северной части штата Нью-Йорк. У меня там была своя комната. Мы ужинали в ресторане, где он представил меня как будущую миссис Нисон. Я ухаживала за кустом роз в его саду. Я была рада помочь, и он это оценил», — поделилась актриса.

Памела Андерсон впервые подтвердила роман с Лиамом Нисоном

Пэм отметила, что сейчас они поддерживают только дружеские отношения: «Мы разошлись, чтобы работать над другими фильмами. Нам было весело. Я обожаю Лиама, но, честно говоря, мы больше друзья. Он так поддерживает меня и говорит, что очень гордится мной. Я уверена, что мы всегда будем в жизни друг друга».
