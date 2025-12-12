Золотые звёздочки: Регина Тодоренко, Марина Александрова и Анна Пересильд

10 декабря в Москве в Новом Манеже состоялась церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK 2025», на которой чествуют выдающихся деятелей в сфере кино, музыки, моды, спорта и медиа. В этому году в номинации «Актёр года» статуэтку забрал Юрий Колокольников
, а в номинации «Актриса года» победила Марина Александрова
. «Открытием года» стала Анна Пересильд
, «Режиссёром года» — Юрий Хмельницкий
. «Героем PEOPLETALK» назвали художественного руководителя Театра Ермоловой Олега Меньшикова
. Поздравить их и других победителей собрались Регина Тодоренко
, Сабина Ахмедова
, Ингрид Олеринская
, Ангелина Стречина
, Лиза Моряк
и многие другие.
фото: Регина Тодоренко
фото: Юлия и Анна Пересильд
фото: Юрий Колокольников и Юлия Пересильд
фото: Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте
фото: Марина Александрова
фото: Юрий Хмельницкий
фото: Олег Меньшиков
фото: Сабина Ахмедова
фото: Ингрид Олеринская
фото: Ангелина Стречина
фото: Лиза Моряк
фото: Мария Камова
фото: Александра Киселева
фото: Владимир Канухин
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Юлия Паршута
фото: Ольга Бузова
фото: Женя Малахова фото: Александра Ревенко
