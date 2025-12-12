Кино-Театр.Ру
Золотые звёздочки: Регина Тодоренко, Марина Александрова и Анна Пересильд

12 декабря
2025 год

12 декабря 2025
10 декабря в Москве в Новом Манеже состоялась церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK 2025», на которой чествуют выдающихся деятелей в сфере кино, музыки, моды, спорта и медиа. В этому году в номинации «Актёр года» статуэтку забрал Юрий Колокольников, а в номинации «Актриса года» победила Марина Александрова. «Открытием года» стала Анна Пересильд, «Режиссёром года» — Юрий Хмельницкий. «Героем PEOPLETALK» назвали художественного руководителя Театра Ермоловой Олега Меньшикова. Поздравить их и других победителей собрались Регина Тодоренко, Сабина Ахмедова, Ингрид Олеринская, Ангелина Стречина, Лиза Моряк и многие другие.

фото: Регина Тодоренко

фото: Юлия и Анна Пересильд

фото: Юрий Колокольников и Юлия Пересильд

фото: Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте

фото: Марина Александрова

фото: Юрий Хмельницкий

фото: Олег Меньшиков

фото: Сабина Ахмедова

фото: Ингрид Олеринская

фото: Ангелина Стречина

фото: Лиза Моряк

фото: Мария Камова

фото: Александра Киселева

фото: Владимир Канухин

фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

фото: Юлия Паршута

фото: Ольга Бузова

фото: Женя Малахова

фото: Александра Ревенко
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Марина АлександроваСабина АхмедоваЮлия БарановскаяОльга БузоваОльга ДолматовскаяМила ЕршоваМария КамоваВладимир КанухинАлександра КиселеваЮрий КолокольниковВильма КутавичютеЕвгения МалаховаОлег МеньшиковЕлизавета МорякИнгрид ОлеринскаяЮлия ПаршутаАнна ПересильдЮлия ПересильдРената ПиотровскиАлександра РевенкоСвятослав РогожанОльга СерябкинаАнгелина СтречинаРегина ТодоренкоЮрий ХмельницкийГэ Ян
театры
Театр имени Ермоловой

