В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста

12 декабря
2025 год

12 декабря 2025
10 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина было необычайно тесно. Звёздные гости собрались на открытии выставки работ "русского периода" Марка Шагала. Среди ценителей авангардного искусства оказались Елена Дудина, Александр и Екатерина Стриженовы, Лянка Грыу, Баста, Владимир Познер, Ирина Хакамада и другие.

фото: Елена Дудина

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Ирина Хакамада

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Леонид Якубович

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Софья и Константин Эрнст

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Василий Вакуленко с женой

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Эвелина Хромченко и Ольга Свиблова

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Владимир Познер

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Анастасия Меськова

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Александр и Екатерина Стриженовы

В авангарде: Софья Эрнст, Елена Дудина и Баста
фото: Олеся Судзиловская
