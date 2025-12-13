Кино-Театр.Ру
«Для меня это был шок»: Юлия Паршута о злословии и лицемерии на шоу «Фабрика звёзд»

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Телеведущая, актриса и певица Юлия Паршута в интервью изданию «Hello!» рассказала, что начала писать музыкальные композиции ещё во время участия в шоу "Фабрика звёзд". «Мне, я помню, помогал с аккомпанементом Марк Тишман, он подобрал музыку для моей самой первой песни. С тех пор мы дружим».

«Для меня это был шок»: Юлия Паршута о злословии и лицемерии на шоу «Фабрика звёзд»
фото: Юлия Паршута

Шоу «Фабрика звёзд» подарило Юлии популярность и узнаваемость, но был и неприятный осадок: «Попав на «Фабрику», я как-то быстро повзрослела. Была же домашней девочкой, жившей с родителями, а оказалась одна в большом городе и сразу в таких условиях. Помню, когда уже посмотрела все выступления и выпуски задним числом, была обескуражена, что некоторые ребята, с которыми мы подружились, оказывается, говорили за спиной нехорошие вещи. Для меня это был большой шок! Я не понимала, зачем кому-то ставить подножку, плохо отзываться о других, улыбаясь в глаза».

«Для меня это был шок»: Юлия Паршута о злословии и лицемерии на шоу «Фабрика звёзд»
фото: Юлия Паршута и Марк Тишман

Артистка не приемлет лицемерия: «Я ценю тех, у кого есть понятия и принципы. Как показывает практика моей жизни, я могу терпеть долго, но потом ухожу или прошу уйти. Мне неинтересно идти против своего сердца, делить жизнь с беспринципными людьми, которые не способны себя контролировать. Хочу идти рука об руку с теми, для кого слово «честь» — не пустой звук и не слово из книжки».

«Для меня это был шок»: Юлия Паршута о злословии и лицемерии на шоу «Фабрика звёзд»
фото: Юлия Паршута

Юлия рассказала, что сниматься в проекте было непросто, но она осталась собой: «В то время формат реалити-шоу был чем-то необычным и свежим, несмотря на седьмой сезон. Такого опыта, как жить под прицелами камер 24/7, ни у кого не было. Всё, что я видела по ТВ до этого, забыла, зайдя в «звёздный дом». Возможно, сейчас я бы простроила стратегию и тактику, но тогда мы все были неопытными детьми. Не могли оценить со стороны, что происходит, опыта существования в публичном пространстве не было. Поэтому каждый показал, что имел. Реалити часто выводят на чистую воду».
№ 1
Матвей Брикун   13.12.2025 - 15:24
Только и остается ворошить истории 20 летней давности. читать далее>>
Всего сообщений: 1
