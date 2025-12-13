Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
«Я пережила опустошающие отношения»: Юлия Паршута о переосмыслении себя и желании иметь семью

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Шесть лет назад Юлия Паршута рассталась с любимым человеком, который оказался настоящим домашним тираном. В интервью изданию «Hello!» артистка рассказала, что именно творчество помогало ей переживать разрыв и разочарование.

фото: Юлия Паршута

«До сих пор страшнее всего петь о глубоко личном — так было с песней «Птица». Ведь это огромное откровение, боль от неразделенной любви и огорчения. А она оказалась самой трепетной, и те комментарии, которые я потом читала, отпечатались в моей памяти навсегда. Одна девушка писала: «Юля, я несколько дней слушала песню и рыдала. И, о чудо, мне стало лучше — боль ушла. Стало легче». Тогда я поняла, зачем проживаю эту боль: для того, чтобы родилась песня. И каждая песня родилась не случайно — это история, любовь и боль, это вывод, открытие, выход, излечение. Всё сразу».

фото: Юлия Паршута

Сейчас у Юли период, который сложно обозначить: «Я пробую на вкус такие слова, как переосмысление, пересборка. Я оставила себя в покое как творца, и просто дала своей земле отдохнуть — любой пашне нужен отдых, и моей он понадобился тоже. Я пережила опустошающие отношения, которые как ураган прошлись по моей жизни и как будто ничего не оставили».

фото: Юлия Паршута

Юлия боялась, что боль от расставания не даст ей заниматься творчеством, но потом пришло понимание важных вещей: «Мне просто нужен был перерыв. Благодаря этому сейчас я снова возвращаюсь и начинаю чувствовать почву под ногами. Мне снова хочется общаться с людьми, делиться, писать. Надеюсь, что в моей жизни ещё случится любовь». Артистка призналась в том, что очень хочет семью и давно к ней готова: «Рядом с собой мечтаю видеть человека, похожего на себя. С такими же качествами характера, понятиями и отношением к жизни. Счастлива, что в моей жизни всё меняется в лучшую сторону. И тот сад, за которым я внутри себя ухаживаю, распускается — как в моей песне «Птица»: «Там, где была боль, пусть прорастёт любовь».

фото: Юлия Паршута
