Бурак Озчивит приедет в Москву с моноспектаклем

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Весна будет тёплой: турецкий актёр и любимец российских зрительниц Бурак Озчивит приедет в Москву с моноспектаклем «Самая красивая девушка Стамбула». Премьера состоится 2 марта 2026 в МДМ. Бурак играет в спектакле единственную роль — автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет «самой красивой девушкой Стамбула».

Бурак Озчивит приедет в Москву с моноспектаклем

Постановка режиссёра Чагры Шенсоя — это почти поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества, где любовь, боль и страсть переплетаются с шумом улиц, звуком мотора и светом ночных огней. Спектакль исследует ту самую внутреннюю пустоту, которую каждый носит в себе, показывая её как форму любви, тоски и надежды.

Бурак Озчивит приедет в Москву с моноспектаклем
персоны
Бурак Озчивит

