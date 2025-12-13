Весна будет тёплой: турецкий актёр и любимец российских зрительниц Бурак Озчивит
приедет в Москву с моноспектаклем «Самая красивая девушка Стамбула»
. Премьера состоится 2 марта 2026 в МДМ
. Бурак играет в спектакле единственную роль — автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет «самой красивой девушкой Стамбула».
Постановка режиссёра Чагры Шенсоя
— это почти поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества, где любовь, боль и страсть переплетаются с шумом улиц, звуком мотора и светом ночных огней. Спектакль исследует ту самую внутреннюю пустоту, которую каждый носит в себе, показывая её как форму любви, тоски и надежды.
обсуждение >>