Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака

44-летняя комикесса и актриса Эми Шумер
объявила в соцсетях о разводе с мужем, шеф-поваром Крисом Фишером
. Сделала она это в свойственной ей юмористической манере, обшутив общепринятый шаблонный лексикон, которым сегодня принято сообщать подобные новости. А также своё стремительное похудение на 27 килограмм с помощью аналога известного лекарства для диабетиков.
«Бла бла бла, мы с Крисом приняли это сложное решение закончить наш брак после 7 лет. Мы очень любим друг друга и продолжим фокусироваться на воспитании нашего сына. Мы будем очень признательны, если люди будут уважать нашу приватность в этот период. Бла бла бла нет это произошло не потому что я скинула несколько килограмм и решила, что ещё не вечер. И не потому что он горячий шеф-лауреат Премии Джеймса Бирда, который ещё может цеплять цыпочек».
Эми и Крис поженились в 2018 году через три месяца с начала знакомства. В 2019 году у супругов родился сын с помощью ЭКО. Процедура так тяжело далась Эми, что она решила отказаться от попыток родить второго ребёнка
. По словам анонимных друзей Шумер, супруги разъехались несколько месяцев назад. А причиной их разрыва, возможно, стали разные характеры. Эми отличается прямолинейностью и любит шутки "на грани", что, вероятно, плохо сочетается с аутизмом Криса.
