Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака

13 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
13 декабря 2025
44-летняя комикесса и актриса Эми Шумер объявила в соцсетях о разводе с мужем, шеф-поваром Крисом Фишером. Сделала она это в свойственной ей юмористической манере, обшутив общепринятый шаблонный лексикон, которым сегодня принято сообщать подобные новости. А также своё стремительное похудение на 27 килограмм с помощью аналога известного лекарства для диабетиков.

Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака

«Бла бла бла, мы с Крисом приняли это сложное решение закончить наш брак после 7 лет. Мы очень любим друг друга и продолжим фокусироваться на воспитании нашего сына. Мы будем очень признательны, если люди будут уважать нашу приватность в этот период. Бла бла бла нет это произошло не потому что я скинула несколько килограмм и решила, что ещё не вечер. И не потому что он горячий шеф-лауреат Премии Джеймса Бирда, который ещё может цеплять цыпочек».

Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака

Эми и Крис поженились в 2018 году через три месяца с начала знакомства. В 2019 году у супругов родился сын с помощью ЭКО. Процедура так тяжело далась Эми, что она решила отказаться от попыток родить второго ребёнка. По словам анонимных друзей Шумер, супруги разъехались несколько месяцев назад. А причиной их разрыва, возможно, стали разные характеры. Эми отличается прямолинейностью и любит шутки "на грани", что, вероятно, плохо сочетается с аутизмом Криса.

Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Девушка без комплексов» >>
«Дочь и мать её»
«Люди». Трейлер на английском языке
«Красотка на всю голову»
«Как бы беременна». Трейлер на английском языке
«Жизнь и Бет». Трейлер на английском языке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить
Поиск по меткам
развод/расставаниеюмор
персоны
Эми Шумер

фотографии >>
Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака фотографии
Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака фотографии
Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака фотографии
Эми Шумер разводится с мужем после 7 лет брака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.
Муллаян Суяргулов
12 декабря ушёл из жизни актёр Муллаян Суяргулов.
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Иван Межанский
Йоанна Моро
Екатерина Новокрещенова
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Дик Ван Дайк
Уэнди Мэлик
Кристофер Пламмер
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?