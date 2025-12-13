Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская

13 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
13 декабря 2025
До Нового года ещё две недели, а искусственными ёлками пахнет с конца ноября. Да и количество новогодне-рождественских корпоративов, светских увеселений и тематических премьер растёт с каждым днём в геометрической прогрессии.

25 ноября портал Woman.ru отмечал 27-летний день рождения в компании Регины Тодоренко, Анны Хилькевич, Анны Седоковой и многих других.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Елена Кулецкая, Регина Тодоренко и Александра Савельева

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Алёна Водонаева

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Вильма Кутавичюте

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Анна Хилькевич

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Анна Седокова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Лянка Грыу

28 ноября в кинотеатре "Художественный" ювелирный Дом Cluev организовал закрытый предпремьерный показ семейной драмы Тины Баркалая «Жемчуг». На котором побывали Светлана Ходченкова, Юлия Хлынина и Юлианна Караулова.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Юлия Хлынина


Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Юлианна Караулова

1 декабря в Государственном историческом музее прошло открытие выставки «Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России», на котором также можно было примерить ювелирные новинки бренда MIUZ Diamonds. Мероприятие посетили Лиза Моряк, Елизавета Боярская, Лянка Грыу и Ирина Безрукова.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Елизавета Боярская

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Лиза Моряк

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Лянка Грыу

2 декабря проект #Проbeauty провёл предновогодний бранч в одном из московских ресторанов, пригласив Анастасию Макееву, Ольгу Кабо, Екатерину Стриженову и Анну Невскую.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Анастасия Гребёнкина, Анна Невская, Ольга Кабо и Анастасия Макеева

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Александр и Екатерина Стриженовы

3 декабря в Доме Смирнова на Тверском бульваре на Ёлке Шкулёв Холдинга собрались Никита Тарасов, Ольга Орлова, Дмитрий Дибров и Софья Каштанова.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Никита Тарасов с семьёй

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Ольга Орлова с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Дмитрий и Полина Дибровы с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Софья Каштанова с детьми

Этим же вечером в Государственной Третьяковской галерее прошёл праздничный концерт в честь 20-летия фонда "Обнажённые сердца", на котором побывали Павел Табаков, Ксения Собчак и Аня Чиповская.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Аня Чиповская

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Павел Табаков

4 декабря на презентации футляра для жевательной резинки (!) от бренда Boja побывали Таисья Калинина и Тимофей Кочнев, Азиза Минекаева и Анна Савранская.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Таисья Калинина и Тимофей Кочнев

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Азиза Минекаева

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская
фото: Анна Савранская
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Ёлки 3» >>
«Остров везения»
«Хождение по мукам»
«Любовь-морковь»
«Первый класс». Тизер-сцена
«Любить и ненавидеть». Заставка

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Тинатин БаркалаяИрина БезруковаЕлена БорщёваЕлизавета БоярскаяАлёна ВодонаеваЛянка ГрыуДмитрий ДибровАнна ЕщенкоЕкатерина КабакОльга КабоТаисья КалининаЮлианна КарауловаСофья КаштановаАлександра КиселеваТимофей КочневВильма КутавичютеАнастасия МакееваЕвгения МалаховаАзиза МинекаеваЕлизавета МорякАнна НевскаяОльга ОрловаТимур РодригезАнна СавранскаяАлена СвиридоваАнна СедоковаКсения СобчакСветлана СтепанковскаяАлександр СтриженовЕкатерина СтриженоваКсения СурковаПавел ТабаковНикита ТарасовРегина ТодоренкоАнна ХилькевичЮлия ХлынинаСветлана ХодченковаАлёна ЧеховаАнна Чиповская
фильмы
Жемчуг

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.
Муллаян Суяргулов
12 декабря ушёл из жизни актёр Муллаян Суяргулов.
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Иван Межанский
Йоанна Моро
Екатерина Новокрещенова
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Дик Ван Дайк
Уэнди Мэлик
Кристофер Пламмер
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?