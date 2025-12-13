Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Елизавета Боярская

До Нового года ещё две недели, а искусственными ёлками пахнет с конца ноября. Да и количество новогодне-рождественских корпоративов, светских увеселений и тематических премьер растёт с каждым днём в геометрической прогрессии.
25 ноября портал Woman.ru отмечал 27-летний день рождения в компании
Регины Тодоренко
,
Анны Хилькевич
,
Анны Седоковой
и многих других.
фото: Елена Кулецкая, Регина Тодоренко и Александра Савельева
фото: Алёна Водонаева
фото: Вильма Кутавичюте
фото: Анна Хилькевич
фото: Анна Седокова
фото: Лянка Грыу
28 ноября в кинотеатре "Художественный" ювелирный Дом Cluev организовал закрытый предпремьерный показ семейной драмы
Тины Баркалая «Жемчуг»
. На котором побывали
Светлана Ходченкова
,
Юлия Хлынина
и
Юлианна Караулова
.
фото: Светлана Ходченкова
фото: Юлия Хлынина
фото: Юлианна Караулова
1 декабря в Государственном историческом музее прошло открытие выставки «Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России», на котором также можно было примерить ювелирные новинки бренда MIUZ Diamonds. Мероприятие посетили
Лиза Моряк
,
Елизавета Боярская
,
Лянка Грыу
и
Ирина Безрукова
.
фото: Елизавета Боярская
фото: Лиза Моряк
фото: Ирина Безрукова
фото: Лянка Грыу
2 декабря проект #Проbeauty провёл предновогодний бранч в одном из московских ресторанов, пригласив
Анастасию Макееву
,
Ольгу Кабо
,
Екатерину Стриженову
и
Анну Невскую
.
фото: Анастасия Гребёнкина, Анна Невская, Ольга Кабо и Анастасия Макеева
фото: Александр и Екатерина Стриженовы
3 декабря в Доме Смирнова на Тверском бульваре на Ёлке Шкулёв Холдинга собрались
Никита Тарасов
,
Ольга Орлова
,
Дмитрий Дибров
и
Софья Каштанова
.
фото: Никита Тарасов с семьёй
фото: Ольга Орлова с дочерью
фото: Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
фото: Софья Каштанова с детьми
Этим же вечером в Государственной Третьяковской галерее прошёл праздничный концерт в честь 20-летия фонда "Обнажённые сердца", на котором побывали
Павел Табаков
,
Ксения Собчак
и
Аня Чиповская
.
фото: Аня Чиповская
фото: Ксения Собчак
фото: Павел Табаков
4 декабря на презентации футляра для жевательной резинки (!) от бренда Boja побывали
Таисья Калинина
и
Тимофей Кочнев
,
Азиза Минекаева
и
Анна Савранская
.
фото: Таисья Калинина и Тимофей Кочнев
фото: Азиза Минекаева фото: Анна Савранская
