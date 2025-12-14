Работа в огороде и ночные купания в море: Юлия Паршута рассказала о детстве и взрослении в 90-х

Актриса и телеведущая Юлия Паршута родилась и выросла в Сочи. Она окончила там вуз и работала на местном телевидении. В интервью журналу «Hello!» Юлия попыталась воссоздать своё первое воспоминание о детстве у моря: «Родной Сочи. Чёрное море пахнет арбузом. Тепло, лето. Я ещё ребёнок. Счастливая и радостная, несмотря на сложные постперестроечные времена. Картинки в голове как калейдоскоп: школа, художка, музыкалка, скрипка, фортепиано, выступления с балетом, игры во дворе, тусовки на городском стадионе, концерты с оркестром, друзья. У нас с родителями ритуал: возвращаясь домой с дачи, заезжаем на море и купаемся в темноте. Вокруг такая красота: свет луны, спокойная вода и мерцающий маленькими звёздочками под водой планктон».
фото: Юлия Паршута
Летом семья ездила на дачу. Это были сложные 90-е годы, когда кусочек земли давал возможность что-то вырастить: «В Сочи не такая простая для возделывания земля — не чернозем, а желтозём, глинистые почвы, на которых далеко не всё растёт легко и просто, но при этом удавалось собрать хороший урожай. До сих пор моё детское лето ассоциируется с ароматом помидоров, даже, скорее, с их веточками. Собранные плоды, конечно, были хорошим подспорьем. Медовые сливы, сочные груши, огромные хрустящие яблоки. Иногда и продавали. Это помогало выживать. Помню, как-то посадили кукурузу, очень рассчитывали на неё, а все ростки выклевали вороны — тоже, видимо, голодные, как и все в то время».
фото: Юлия Паршута с мамой
Работа на огороде для Юли была обычным делом, дети помогали родителям: «Даже не думала, что это трудно. Мы никогда не жаловались. Мама всегда радела за то, чтобы мы при любых обстоятельствах пили свою норму молока, ели творог, получали витамины и были здоровыми. Поэтому я выросла благодарным ребёнком, и больше всего хотела, чтобы моя семья жила хорошо». В школе Юля училась без сложностей и уже тогда умела постоять за себя: «Где-то приходилось доказывать свои способности. Когда мы переходили из третьего класса в пятый, новая учительница по русскому и литературе по какой-то причине не хотела в меня верить, хотя я любила эти предметы. Мне захотелось её переубедить, и однажды на перемене я рассказала наизусть шесть или семь глав из «Мцыри» Лермонтова. Я своего добилась: прошла перемена, никто не отдохнул, но я наконец была спокойна — преподаватель поставила мне в ряд сразу несколько пятёрок».
фото: Юлия Паршута
Этот поступок открыл Юлии другую сторону её личности: «До этого момента я никогда не отстаивала свою позицию, ничего не доказывала, обычно молчала и просто гордо принимала удары судьбы». Юля считает, что честно обозначить свои границы не страшно: «Не всегда имеет смысл что-то доказывать, но донести себя и честно проявить чувства — не слабость, а истинная зрелость. К этому я пришла уже гораздо позже».
обсуждение >>