«В большом городе все осторожничают»: Юлия Паршута о контрастах между Москвой и Сочи

14 декабря
2025 год

14 декабря 2025
Телеведущая, актриса и певица Юлия Паршута провела детство и юность в родном Сочи. Там, кажется, само наличие моря, солнца и плюсовой температуры круглый год делает людей приветливее. В интервью изданию «Hello!» Юля поделилась тёплыми воспоминаниями о жизни в южном городе: «В Сочи мы с родителями жили на первом этаже, и наша дверь не закрывалась никогда. Соседка тётя Женя приносила блины, пирожки. Каждый год 23 апреля, в мой день рождения, она заглядывала с утра и с нарочитым удивлением спрашивала: «Кто это там всё утро кричал? Что за младенец меня разбудил?» Она пекла пирог с вареньем, украшенный сдобными ушками, специально для меня. Несмотря ни на что, я сохранила в себе большое тёплое южное сердце». Юля часто приезжает в родной город: «Всегда стараюсь брать билеты на такие рейсы, чтобы успеть к завтраку. Это наш с родителями ритуал. А потом все разбредаются по своим делам».

«В большом городе все осторожничают»: Юлия Паршута о контрастах между Москвой и Сочи
фото: Юлия Паршута с мамой

Москва встретила артистку холодно: «Свою первую квартиру я снимала на юго-западе Москвы, в Новых Черёмушках. Помню, попала на программу «Контрольная закупка» — ездила на завод хлеба и сладостей, где мне подарили целый ящик эклеров. Сама всё не съешь. Я положила эклеры на большую тарелку и пошла к соседям. Хотела поздороваться, познакомиться. Услышав мой звонок, сосед слегка приоткрыл дверь, через узкую щёлочку выслушал моё приветствие, молча забрал тарелку с эклерами и скрылся на несколько минут. А затем вернул пустую, бросив сухое «спасибо». Вот тогда я уже почувствовала, что в большом городе всё по-другому, все осторожничают». Но встречались приятные и добрые люди, вспомнила Юля: «Есть и чудесная история. Хозяйка квартиры, которую я снимала, так полюбила меня, что через несколько месяцев стала снижать стоимость аренды, понимая, что мне жилось непросто. Это вообще уникальный случай доброты в столичном арендном бизнесе. Сохраню в памяти навсегда».

«В большом городе все осторожничают»: Юлия Паршута о контрастах между Москвой и Сочи
фото: Юлия Паршута

Новый год Юля встречает с близкими. У них есть свои кулинарные традиции: «Обожаю готовить с родителями на новогодние праздники. Мы вместе варим и разбираем холодец, режем салаты, папа печёт свой фирменный «Наполеон» из песочного теста — жирный, сладкий, самый вкусный. Обожаю наше время вместе. Скучаю по родителям, живя в Москве, не хватает родни».

«В большом городе все осторожничают»: Юлия Паршута о контрастах между Москвой и Сочи
фото: Юлия Паршута

Юля любит свою малую родину: «У меня было очень насыщенное, нескучное детство, я рада, что родилась и выросла на юге. Несу это с собой по жизни. Море течёт по венам, и юг внутри меня: в словах, в отношении к жизни и поступках».
