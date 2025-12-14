Кино-Театр.Ру
Отдел кадров: Марго Робби, Наталья Водянова и Гвинет Пэлтроу

14 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
14 декабря 2025
Вторая неделя декабря подарила нам фотосессии для глянца с участием Александра Скарсгорда, Марго Робби, Сабрины Карпентер, Роуз Бирн, Гвинет Пэлтроу, Натальи Водяновой и Майки Монро.

фото: Александр Скарсгорд для DUST Magazine

фото: Марго Робби для British Vogue

фото: Сабрина Карпентер для Variety

фото: Роуз Бирн для Marie Claire Australia

фото: Гвинет Пэлтроу для The Hollywood Reporter

фото: Наталья Водянова для Harper's Bazaar Arabia

фото: Майка Монро для Flaunt
персоны
Роуз БирнНаталья ВодяноваСабрина КарпентерМайка МонроГвинет ПэлтроуМарго РоббиАлександр Скарсгард

анонс

Скорбим

Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.
Муллаян Суяргулов
12 декабря ушёл из жизни актёр Муллаян Суяргулов.
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

Сергей Барковский
Андрей Дежонов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Вячеслав Невинный (младший)
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Людмила Щербинина
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Тед Рейми
Ли Ремик
Джексон Рэтбоун
Даниэль Сорано
Ванесса Энн Хадженс
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
