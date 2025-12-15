Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие

Один из самых популярных и харизматичных российских актёров дважды в жизни сдавал экстерном экзамены. Сначала за восьмой класс, благодаря чему поступил в московскую киношколу, а потом — в той самой школе, чтобы начать учиться в Щукинском училище. Юрий Колокольников вообще очень энергичный человек как в профессии, так и в личной жизни. Много снимается за рубежом, в России и постоянно перемещается между странами и городами. Когда дочери были маленькие, он брал их с собой на съёмки, а сейчас они сами прилетают к нему в разные точки планеты. «Я думаю, что у любого человека моей профессии плюс-минус такая же система выстроенная того, чтобы и семью видеть, и со всеми взаимодействовать», — рассказал Юрий в интервьюАлександру Соколовскому.
Актёр увлекается буддизмом. К этой философии он пришёл, как многие в современном мире: «Первое соприкосновение с собою было связано с тем, что хотелось отработать какие-то травмы детские. И я проходил первые азы с психологами и так далее. А следующий большой шаг был, когда я побывал на одном ритуале шаманском. Это, конечно, ты уже открываешь ту самую дверцу, где видишь, как сознание всех этих миллиардов людей, которые здесь живут, есть общее над этим всем. Есть какая-то метасфера, то, к чему мы все подключены».
фото: Юрий Колокольников
Артист считает себя космополитом, человеком мира. Ему нравится путешествовать, погружаться в культуру и обычаи разных стран, общаться с людьми. Впервые он побывал за границей ещё в детстве. Его маму — журналистку и переводчицу — пригласили работать на радио в Канаду. С тех пор Юрий живёт на несколько стран. На вопрос, нет ли у него ощущения отсутствия дома, артист ответил: «Я понял, что в этом современном мире, который сейчас как форточка, всё в ней свистит, и особенно если работа, связанная с взаимодействием в разных культурах и странах, то нет. У меня есть база — Москва. В Канаде у меня тоже семья живёт. Тем более, что дети уже не маленькие, я уже тоже не привязан к чему-то. Мне абсолютно комфортно».
В жизни Юрий часто берёт пример с одного из своих котов (их у него три), адепта простых радостей: «У меня есть кот, мейнкун, Лебовски. Большой. И вот он лежит, ему так хорошо. Он может долго лежать лапами кверху. И вот когда много поработаешь, думаешь: «Господи, можно просто полежать дома?» Важно очень иногда полежать, что-то вкусное съесть, погулять, поболтать с друзьями».
