Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие

15 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
15 декабря 2025
Один из самых популярных и харизматичных российских актёров дважды в жизни сдавал экстерном экзамены. Сначала за восьмой класс, благодаря чему поступил в московскую киношколу, а потом — в той самой школе, чтобы начать учиться в Щукинском училище. Юрий Колокольников вообще очень энергичный человек как в профессии, так и в личной жизни. Много снимается за рубежом, в России и постоянно перемещается между странами и городами. Когда дочери были маленькие, он брал их с собой на съёмки, а сейчас они сами прилетают к нему в разные точки планеты. «Я думаю, что у любого человека моей профессии плюс-минус такая же система выстроенная того, чтобы и семью видеть, и со всеми взаимодействовать», — рассказал Юрий в интервью Александру Соколовскому.

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников

Актёр увлекается буддизмом. К этой философии он пришёл, как многие в современном мире: «Первое соприкосновение с собою было связано с тем, что хотелось отработать какие-то травмы детские. И я проходил первые азы с психологами и так далее. А следующий большой шаг был, когда я побывал на одном ритуале шаманском. Это, конечно, ты уже открываешь ту самую дверцу, где видишь, как сознание всех этих миллиардов людей, которые здесь живут, есть общее над этим всем. Есть какая-то метасфера, то, к чему мы все подключены».

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников

Артист считает себя космополитом, человеком мира. Ему нравится путешествовать, погружаться в культуру и обычаи разных стран, общаться с людьми. Впервые он побывал за границей ещё в детстве. Его маму — журналистку и переводчицу — пригласили работать на радио в Канаду. С тех пор Юрий живёт на несколько стран. На вопрос, нет ли у него ощущения отсутствия дома, артист ответил: «Я понял, что в этом современном мире, который сейчас как форточка, всё в ней свистит, и особенно если работа, связанная с взаимодействием в разных культурах и странах, то нет. У меня есть база — Москва. В Канаде у меня тоже семья живёт. Тем более, что дети уже не маленькие, я уже тоже не привязан к чему-то. Мне абсолютно комфортно».

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников

В жизни Юрий часто берёт пример с одного из своих котов (их у него три), адепта простых радостей: «У меня есть кот, мейнкун, Лебовски. Большой. И вот он лежит, ему так хорошо. Он может долго лежать лапами кверху. И вот когда много поработаешь, думаешь: «Господи, можно просто полежать дома?» Важно очень иногда полежать, что-то вкусное съесть, погулять, поболтать с друзьями».

Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие
фото: Юрий Колокольников
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Волшебник Изумрудного города». Трейлер №2 >>
Кука
«Счастливый конец»
«Беспринципные-2»
«Волшебник Изумрудного города»
«Последний Ронин»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Юрий Колокольников

фотографии >>
Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие фотографии
Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие фотографии
Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие фотографии
Космополит, буддист и просто красавец: Юрий Колокольников отмечает 45-летие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.
Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.

День рождения >>

Нина Алисова
Борис Бедросов
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Дмитрий Чеботарёв
Властимил Бродский
Дон Джонсон
Пол Кэй
Леон Немчик
Стюарт Таунсенд
Майкл Шэнкс
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
все фильмы в прокате >>

что почитать?