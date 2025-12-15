«Муж научил меня искать баланс»: Дарья Мельникова о третьем ребёнке и перерывах в работе

О том, что Дарья Мельникова стала многодетной матерью, мы узнали примерно тогда же, когда стало известно о её втором замужестве
. Актриса просто поставила подписчиков перед фактом, пропустив церемонию препровождения общественности в свою личную жизнь. Но в интервью изданию «Новый очаг»
Дарья всё-таки немного рассказала о своём втором муже, актёре Романе Набатове
, и о новом опыте материнства.
Актриса забеременела третьим ребёнком в начале съёмок второго сезона «Волшебного участка»
— именно поэтому её героиня Лена не едет с остальными персонажами в Питер, где разворачивается действие. А остаётся сторожить московский участок. Раньше, когда в работе намечался простой, Дарья паниковала, а когда работы было много — переживала, что не уделает время семье. Однако теперь актриса смотрит на вещи с необходимой долей отрешённости и смирения. А помогает ей в этом муж.
«Мой муж вообще привнёс в мою жизнь много нового во взгляде на быт, на семью, научил меня искать баланс. Он говорит: «У тебя сейчас есть возможность заняться домом, так наслаждайся этим, потом будет большой съёмочный период, ты будешь наслаждаться уже им». Именно благодаря ему я наконец поняла, что жизнь циклична, что разным периодам — разные обязанности и разная ответственность, что можно позволить себе наслаждаться моментом, как бы банально это ни звучало».
Когда-то давно Дарья откровенно признавалась
в том, как тяжело ей давалось материнство на первых порах. Но опыт воспитания двух сыновей позволил ей гораздо спокойнее относиться к тяготам ухода за младенцем: «С третьим ребёнком ко мне пришло понимание, что это очень быстро пройдёт, этот возраст. И не надо ждать, когда ребёнок уже наконец сядет, наконец пойдет, наконец заговорит, надо не торопить время, а надо попробовать, наоборот, его осознать и замедлить. Не жаждать чего-то другого, не бежать, не сниматься бесперебойно, чтобы быть на плаву, а позволить себе жить так, как нужно сейчас. Потому что вот такая она, жизнь, — неровная, получается, вся»
.
В быту актриса старается уйти от бездумного потребления: «У нас сейчас большая семья, живём как маленькое государство или как хорошо работающий механизм. Быт распределяем на всех, дети в этом тоже участвуют, помогают в общих делах, следят за порядком в своих вещах. Мы практикуем экобережливость — меньше покупать, использовать что-то повторно. Вообще стремимся к минимализму в доме, потому что чем больше в семье людей, тем сложнее перешагивать через вещи»
.
