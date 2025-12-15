Красавица и чудовище: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Александра Урсуляк

Кино-Театр.Ру
15 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
15 декабря 2025
13 декабря в Московском театре имени А. С. Пушкина прошла премьера обновлённого спектакля «Аленький цветочек» в постановке художественного руководителя театра, Евгения Писарева. Гостями мероприятия стали Елизавета Арзамасова, Владимир Маркони, Катя Кабак и Тимур Родригез, Янина Студилина, Глафира Тарханова и другие.

фото: Лиза Арзамасова

фото: Янина Студилина с дочерью

фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

фото: Александра Урсуляк

фото: Глафира Тарханова
