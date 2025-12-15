Кино-Театр.Ру
На грани развода: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев и Мария Камова

15 декабря
2025 год

15 декабря 2025
13 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера главной новогодней франшизы страны «Ёлки 12». В основе сюжета лежит история мальчика Вани, который, узнав о расставании мамы и папы, отправляется в Великий Устюг, а ему на помощь в этой ситуации собираются десятки людей, оказавшихся на грани развода. Среди гостей были актёры фильма Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Дмитрий Журавлёв, Мария Камова, Ольга Картункова и Тина Стойилкович, а также Слава Копейкин, Кирилл Нагиев, Антон Богданов, Евгений Кулик и многие другие.

фото: Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова

фото: Дмитрий Нагиев

фото: Елена Журавлёва и Дмитрий Журавлёв

фото: Мария Камова

фото: Ольга Картункова с дочерью

фото: Тина Стойилкович

фото: Ирина Медведева

фото: Юлия Топольницкая

фото: Мария Раскина

фото: Слава Копейкин

фото: Кирилл Нагиев

фото: Анастасия Крылова

фото: Антон Богданов

фото: Борис Дергачёв

фото: Евгений Кулик

Фильм «Ёлки 12» в прокате с 18 декабря.

«Ёлки-12»
