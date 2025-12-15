На грани развода: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев и Мария Камова

13 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера главной новогодней франшизы страны «Ёлки 12»
. В основе сюжета лежит история мальчика Вани, который, узнав о расставании мамы и папы, отправляется в Великий Устюг, а ему на помощь в этой ситуации собираются десятки людей, оказавшихся на грани развода. Среди гостей были актёры фильма Дмитрий Нагиев
, Рузиль Минекаев
, Дмитрий Журавлёв
, Мария Камова
, Ольга Картункова
и Тина Стойилкович
, а также Слава Копейкин
, Кирилл Нагиев
, Антон Богданов
, Евгений Кулик
и многие другие.
Фильм «Ёлки 12» в прокате с 18 декабря.
«Ёлки-12»
