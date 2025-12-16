«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу

Уходящий год для актрисы Эвелины Блёданс, видимо, выдался непростым. Осенью на шоу «Звёзды сошлись» она рассказала, как её обманули мошенники. Актриса всегда была бдительна и предположить не могла, что сама станет жертвой классической схемы. В Москве стояла жара, артистка ждала курьера с вентилятором, дома у неё были гости. По рассеянности Эвелина назвала звонившему мошеннику код из смс. «Они взяли несколько заявок на кредиты в разных банках, в тех, в которых у меня деньги не лежат», — пояснила актриса.
фото: Эвелина Блёданс
Недавно на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL Эвелина сделала неожиданное предложение коллегам по цеху, сообщает Пятый канал. На вопрос журналистки, как артистка относится к лечению в психоневрологических диспансерах, артистка сначала ответила: «Лежать в психбольнице не совсем моё. Учитывая то, что у меня ребёнок с особенностями и мне в связи с этим приходится там бывать иногда, подтверждать справки, проходить какие-то осмотры, это не очень приятное место. Я никому не советую туда надолго ложиться. Не знаю, кто там лежит. Наверное, какие-нибудь алкаши и наркоманы».
фото: Эвелина Блёданс
Однако тут же актриса предположила, что иногда учреждения такого рода могут быть полезны для здоровья: «Мы сегодня как раз в Государственной Думе обсуждали разные проблемы и говорили о том, что у людей сейчас очень высокая степень агрессии вообще, во всём мире. И, безусловно, я не откажусь от вашего предложения собрать всех наших коллег, поехать в психбольницу и полечиться немного. Потому что полечиться сейчас надо всем. Очень тяжело. Конец года адский».
