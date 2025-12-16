Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу

16 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2025
Уходящий год для актрисы Эвелины Блёданс, видимо, выдался непростым. Осенью на шоу «Звёзды сошлись» она рассказала, как её обманули мошенники. Актриса всегда была бдительна и предположить не могла, что сама станет жертвой классической схемы. В Москве стояла жара, артистка ждала курьера с вентилятором, дома у неё были гости. По рассеянности Эвелина назвала звонившему мошеннику код из смс. «Они взяли несколько заявок на кредиты в разных банках, в тех, в которых у меня деньги не лежат», — пояснила актриса.

«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу
фото: Эвелина Блёданс


Недавно на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL Эвелина сделала неожиданное предложение коллегам по цеху, сообщает Пятый канал. На вопрос журналистки, как артистка относится к лечению в психоневрологических диспансерах, артистка сначала ответила: «Лежать в психбольнице не совсем моё. Учитывая то, что у меня ребёнок с особенностями и мне в связи с этим приходится там бывать иногда, подтверждать справки, проходить какие-то осмотры, это не очень приятное место. Я никому не советую туда надолго ложиться. Не знаю, кто там лежит. Наверное, какие-нибудь алкаши и наркоманы».

«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу
фото: Эвелина Блёданс


Однако тут же актриса предположила, что иногда учреждения такого рода могут быть полезны для здоровья: «Мы сегодня как раз в Государственной Думе обсуждали разные проблемы и говорили о том, что у людей сейчас очень высокая степень агрессии вообще, во всём мире. И, безусловно, я не откажусь от вашего предложения собрать всех наших коллег, поехать в психбольницу и полечиться немного. Потому что полечиться сейчас надо всем. Очень тяжело. Конец года адский».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эвелину Блёданс ударил незнакомец в самолете
Поиск по меткам
здоровьемнение
персоны
Эвелина БлёдансАндрей Малахов

фотографии >>
«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу фотографии
«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу фотографии
«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу фотографии
«Полечиться сейчас надо всем»: Эвелина Блёданс предложила коллегам отправиться в психбольницу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.
Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.

День рождения >>

Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Андрей Пынзару
Тарас Цымбалюк
Александр Шаврин
Ксандер Беркли
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Альбан Ленуар
Витторио Меццоджорно
Джонатан Скарф
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен