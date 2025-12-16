Кино-Театр.Ру
Дженнифер Лопес поделилась фотографиями с празднования 80-летия матери

16 декабря
2025 год

16 декабря 2025
На днях Дженнифер Лопес отметила 80-летие своей мамы Гваделупе Родригес, устроив масштабную вечеринку в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. В социальных сетях артистка поделилась отчётом с торжества, опубликовав серию фотографий, на которых в числе гостей можно увидеть её 17-летних близнецов — сына Макса и дочь Эмму, а также родных сестёр Лесли и Линду.

фото: Дженнифер Лопес с матерью

фото: Сын Дженнифер Лопес

фото: Дочь Дженнифер Лопес

фото: Дженнифер Лопес

фото: Гваделупе Родригес

фото: Дженнифер Лопес с матерью

фото: Гваделупе Родригес

фото: Дженнифер Лопес с сёстрами

фото: Гваделупе Родригес с внуками и гостями вечеринки

У Дженнифер Лопес двое детей — сын Максимилиан Мунис и дочь Эмма Мунис, которые родились в феврале 2008 года в браке с музыкантом Марком Энтони. Известно, что Эмма уже начала проявлять интерес к сцене и, возможно, пойдёт по стопам матери, а Макс, наоборот, избегает публичности и интересуется наукой и технологиями.
