Сын Роба и Мишель Райнер арестован по подозрению в их убийстве

16 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2025
14 декабря режиссёр Роб Райнер и его супруга Мишель были найдены дома убитыми. Уже тогда под подозрение в совершении преступления попал их сын Ник, который проживал вместе с ними. По информации журнала People, он был арестован спустя несколько часов после обнаружения тел. Сейчас Ник находится под стражей, без права выхода под залог. В убийстве родителей он не признался.

Сын Роба и Мишель Райнер арестован по подозрению в их убийстве
фото: Ник Райнер

Полиция Лос-Анджелеса пока не оглашала мотив убийства, но журналистам удалось узнать от людей, близких к семье Райнеров, что Роб и Ник сильно поссорились на рождественской вечеринке известного в США комика Конана О'Брайена накануне вечером. Очевидцы конфликта отметили, что грубое поведение Ника на празднике «всех напугало». Менее чем через 24 часа Роб и Мишель были мертвы.

Сын Роба и Мишель Райнер арестован по подозрению в их убийстве
фото: Роб Райнер с женой и детьми

Известно, что Ник Райнер с 14 лет страдал от наркотической зависимости. Родители вынуждали его участвовать в реабилитационных программах, что Ника очень злило. По словам знакомых, Роб и Мишель делали всё, чтобы избавить сына от зависимости, но выздоровления достичь так и не удалось.
