Деконструкция «Последний ужин»
«Это было страшное место»: Евгений Гришковец о жестокости и избиениях на службе

16 декабря
2025 год

16 декабря 2025
В 1985 году Евгений Гришковец попал на службу в Тихоокеанский флот. Учения проходили на острове Русский, в то время закрытом для посещения, где были размещены несколько учебных отрядов, воинские части и вoeнныe склады. Место, как говорит сам драматург, страшное. В недавнем интервью Светлане Бондарчук он рассказал, что творилось за стенами учебного корпуса на протяжении его службы.

«Это было страшное место»: Евгений Гришковец о жестокости и избиениях на службе

«Это было страшное место. В те шесть месяцев, которые мы там были, случилось несколько самоубийств, несколько дистрофийных смертей. Этот учебный отряд, «Школа оружия», славился на весь Тихоокеанский флот своей жестокостью. Они говорили: "Да, кто прошёл «Школу оружия», тому не страшен Бухенвальд". Была такая присказка. Они ломали нас с самого начала. Это были жестокие избиения. Они технично били, чтобы не было визуально никаких последствий. Все прошли через эту историю унижений. Конечно, в этих людях было что-то склонности к садизму, к издевательству. Нас надо было видеть. Мы были очень худыми», — рассказал Евгений.

«Это было страшное место»: Евгений Гришковец о жестокости и избиениях на службе

Рассказать о преступлениях родителям не было никакой возможности: «Разумеется, у нас не было никаких средств связи, только письма. Письма очень жёстко цензурировались. Все письма вскрывались и читались. Мама была уверена, что я служу не на военном корабле, а на круизном лайнере. Пассажиром. Ну и это было кодексом чести. Плохо домой не писать».

Преодолеть обиду и справиться с психологической травмой, полученной за три года службы, Гришковцу помогло творчество: «Спустя 10 лет после возвращения со службы, то есть когда мне было 32 года, я понимал, что вот эта обида на службу, на государство, на то, что со мной произошло, она настолько тяжёлая, что не отпускает меня во снах. И если от этого не избавиться, я так и буду жить с этой обидой. И я написал про службу, в которой на самом деле было много весёлого уже потом на корабле. Но вот про остров Русский, мне нужно было обязательно найти в себе силы, написать про это смешно. И мне удалось это сделать в спектакле "Как я съел собаку". Когда я его сделал, мне это перестало сниться».
что почитать?