Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах

Шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян в интервьюНадежде Стрелец рассказал о некоторых принципах, которых он сейчас придерживается в жизни. Юморист признался в том, что уже около 8-10 лет самолётам предпочитает поезда или машину: «В последние годы не летаю. Куда можно поехать на машине, я еду на машине. Допустим, люди летают в Питер, а я еду на сапсане всегда». Причину, по которой он не пользуется самолётами, Гарик обозначил так: «Представьте: в день 2-3 перелёта, и вот так месяц. В какой-то момент ты говоришь просто: «Я больше не хочу летать». Я летал очень много и очень часто, и в какой-то момент решил: всё, хватит. Куда-то надо — в Бразилию — полечу. А может и не полечу уже». Кстати, коллега и друг Мартиросяна Гарик Харламов тему полётов для себя тоже закрыл: у него аэрофобия и панические атаки.
фото: Гарик Мартиросян и Гарик Харламов
Помимо нелюбви к перелётам Гарик обнаружил в себе спокойное отношение к предметам роскоши — только удобство, ничего лишнего: «Ну какую-то долю комфорта я себе обеспечу. Это не так, что я как аскет живу, лишённый всяких благ». На протяжении нескольких лет Гарик остаётся верен единственной марке авто, «Range Rover»: «Но дальше «Рендж Ровера» я уже считаю излишеством. Я, допустим, никогда не буду ездить на роллс-ройсе. Лучше я на эти деньги сделаю ещё один сериал или фильм. Это доставит мне большее удовольствие, чем сзади сидеть в роллс-ройсе с очень важным лицом. Это не моё просто. На уровне «Рендж Ровера» эти мечты заканчиваются».
фото: Гарик Мартиросян
По словам артиста, он никогда не опаздывает: «Я очень пунктуальный и очень чёткий. Если я что-то сказал, — на этом всё заканчивается. Это железобетонно. Это важный аспект отношений с людьми для меня». От коллег Гарик ожидает такой же чёткости: «Я точно так же требователен к остальным. Не говорите ничего, не обещайте ничего, не врите». В то же время Гарик Харламов, с которым Мартиросян долго работал в Comedy Club, так славится своими опозданиями, что его считают лучшим в этом деле.
