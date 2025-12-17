Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах

17 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2025
Шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян в интервью Надежде Стрелец рассказал о некоторых принципах, которых он сейчас придерживается в жизни. Юморист признался в том, что уже около 8-10 лет самолётам предпочитает поезда или машину: «В последние годы не летаю. Куда можно поехать на машине, я еду на машине. Допустим, люди летают в Питер, а я еду на сапсане всегда». Причину, по которой он не пользуется самолётами, Гарик обозначил так: «Представьте: в день 2-3 перелёта, и вот так месяц. В какой-то момент ты говоришь просто: «Я больше не хочу летать». Я летал очень много и очень часто, и в какой-то момент решил: всё, хватит. Куда-то надо — в Бразилию — полечу. А может и не полечу уже». Кстати, коллега и друг Мартиросяна Гарик Харламов тему полётов для себя тоже закрыл: у него аэрофобия и панические атаки.

Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах
фото: Гарик Мартиросян и Гарик Харламов

Помимо нелюбви к перелётам Гарик обнаружил в себе спокойное отношение к предметам роскоши — только удобство, ничего лишнего: «Ну какую-то долю комфорта я себе обеспечу. Это не так, что я как аскет живу, лишённый всяких благ». На протяжении нескольких лет Гарик остаётся верен единственной марке авто, «Range Rover»: «Но дальше «Рендж Ровера» я уже считаю излишеством. Я, допустим, никогда не буду ездить на роллс-ройсе. Лучше я на эти деньги сделаю ещё один сериал или фильм. Это доставит мне большее удовольствие, чем сзади сидеть в роллс-ройсе с очень важным лицом. Это не моё просто. На уровне «Рендж Ровера» эти мечты заканчиваются».

Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах
фото: Гарик Мартиросян

По словам артиста, он никогда не опаздывает: «Я очень пунктуальный и очень чёткий. Если я что-то сказал, — на этом всё заканчивается. Это железобетонно. Это важный аспект отношений с людьми для меня». От коллег Гарик ожидает такой же чёткости: «Я точно так же требователен к остальным. Не говорите ничего, не обещайте ничего, не врите». В то же время Гарик Харламов, с которым Мартиросян долго работал в Comedy Club, так славится своими опозданиями, что его считают лучшим в этом деле.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   17.12.2025 - 14:13
Поражает, насколько осознанно Гарик подходит к жизни. Отказ от самолетов после перегрузок - это не каприз, а разумное решение. Его отношение к роскоши тоже впечатляет: не аскетизм, а взвешенный выбор в... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гарик Харламов признался, что ходил к экстрасенсу, чтобы избавиться от панических атак
Поиск по меткам
мнениеоткровение
персоны
Гарик МартиросянГарик Харламов

фотографии >>
Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах фотографии
Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах фотографии
Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах фотографии
Пунктуальность, нелюбовь к авиаперелётам и равнодушие к роскоши: Гарик Мартиросян о своих принципах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

День рождения >>

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Мария Смольникова
Владимир Станкевич
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Шон Патрик Томас
Кэтрин Уинник
Эрни Хадсон
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тропа гнева
боевик, приключения, триллер
Россия, Таджикистан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен