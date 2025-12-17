Кино-Театр.Ру
«Всё было безнадёжно и плохо»: Гарик Мартиросян о жизни в Ереване в 90-е годы

17 декабря
2025 год

17 декабря 2025
Юность Гарика Мартиросяна пришлась на сложные 90-е годы — юморист жил с семьёй в Армении. В беседе с Надеждой Стрелец артист коротко описал, как жили в то время люди в бывшей советской республике: «Шла война, не было света, газа и отопления. Ереван после шести вечера просто погружался во тьму. Именно в эти годы в Армении зимой было до -25 градусов. Люди жили при свечках. Ты спишь в одежде, потому что очень холодно. Электричества нет, хлеб по талонам».

фото: Гарик Мартиросян

Землетрясение, война, блокада, развал страны и отсутствие картины будущего сказывались на настроениях молодого человека, который тогда учился в ереванском мединституте: «В этой ситуации сложно быть мотивированным, сделать что-то. Как вырваться из этого ужаса, которым ты не можешь управлять? Потому что ты не волшебник, чтобы по мановению волшебной палочки во всём Ереване появился свет. Нет. Давайте будем честны: всё плохо. Безнадёжно и плохо. Все, кто на тот момент жили в Армении, подтвердят мои слова с жутчайшими подробностями».

фото: Гарик Мартиросян

Шанс вырваться из этого мрака выпал Гарику неожиданно: он увидел по телевизору, как в КВН играет команда вуза, в котором он учился. Симпатичные парни элегантно шутили, чем потрясли артиста: «В этот момент вдруг как прекрасный гром среди ясного неба, какое-то чудо. Так можно? Можно быть в смокингах на сцене, выступать в КВН, произносить шутки и вообще существует другой мир?»

фото: Гарик Мартиросян

После триумфального возвращения из Москвы команда КВН Ереванского мединститута объявила новый набор. Гарик воспользовался этой возможностью: «От реальности можно было убежать разными способами. Можно было просто уехать из Армении в Соединённые Штаты Америки, что многие сделали. Команда ЕРМИ показала нам путь, как можно самовыразиться, при этом не пойти против самого себя, весело провести время и популяризировать армянский юмор. Какую бы мы ещё молодость прожили, такую яркую и интересную, чем в КВН? Невозможно было бы представить».
персоны
Гарик МартиросянАлександр Масляков

