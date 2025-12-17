Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет

Милла Йовович запомнилась зрителям по роли в кинофраншизе «Обитель зла», где её героиня борется с монстрами и зомби. Ещё, безусловно, мы любим её Лилу, инопланетянку из «Пятого элемента». Но актёрский путь Миллы начался с карьеры модели. Уже в 9 лет она участвовала в фотосессиях для модных журналов, а в 12 ей пришлось даже бросить школу — так велик был спрос на съёмки. Юбилей актрисы — отличный повод полюбоваться фотографиями, которые прославили её на весь мир.
фото: Милла Йовович для Elle Australia, 1991
фото: Милла Йовович на фотографиях Криса Флойда, 1994
фото: Милла Йовович для кампании Anna Molinari FW, 1996
фото: Милла Йовович для i-D Survival Issue, February 1996
фото: Милла Йовович для Dazed, 1999
фото: Милла Йовович для Christian Dior Hypnotic Poison, 1998
фото: Милла Йовович для Vogue Italia, 2000
фото: Милла Йовович для CR Fashion Book, 2013
фото: Милла Йовович на фотографиях Питера Линдберга, 2000
фото: Милла Йовович для кампании бренда Мишель Лами, 1998
фото: Милла Йовович для Purple, 2023
фото: Милла Йовович для Flaunt Magazine, весна 2025
Ещё больше фотографий Миллы в интересных образах вы найдёте в галерее.
