Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет

17 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2025
Милла Йовович запомнилась зрителям по роли в кинофраншизе «Обитель зла», где её героиня борется с монстрами и зомби. Ещё, безусловно, мы любим её Лилу, инопланетянку из «Пятого элемента». Но актёрский путь Миллы начался с карьеры модели. Уже в 9 лет она участвовала в фотосессиях для модных журналов, а в 12 ей пришлось даже бросить школу — так велик был спрос на съёмки. Юбилей актрисы — отличный повод полюбоваться фотографиями, которые прославили её на весь мир.

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для Elle Australia, 1991

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович на фотографиях Криса Флойда, 1994

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для кампании Anna Molinari FW, 1996

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для i-D Survival Issue, February 1996

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для Dazed, 1999

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для Christian Dior Hypnotic Poison, 1998

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для Vogue Italia, 2000

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для CR Fashion Book, 2013

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович на фотографиях Питера Линдберга, 2000

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для кампании бренда Мишель Лами, 1998

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для Purple, 2023

Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет
фото: Милла Йовович для Flaunt Magazine, весна 2025

Ещё больше фотографий Миллы в интересных образах вы найдёте в галерее.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Милла Йовович
фильмы
Обитель злаПятый элемент

фотографии >>
Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет фотографии
Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет фотографии
Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет фотографии
Ветеран войны с зомби: Милле Йовович исполняется 50 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

День рождения >>

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Мария Смольникова
Владимир Станкевич
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Шон Патрик Томас
Кэтрин Уинник
Эрни Хадсон
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тропа гнева
боевик, приключения, триллер
Россия, Таджикистан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен