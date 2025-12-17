«Я давно не модный»: Евгений Гришковец о плюсах забвения

В ноябре 1999 года в Театре Российской армии
прошёл первый показ моноспектакля Евгения Гришковца
«Как я съел собаку», который принёс ему славу. С тех пор Гришковец стал регулярно давать концерты в Москве, на которые ходила вся светская тусовка и олигархи. Однако за последние двадцать лет мода на Гришковца сошла на нет, чему сам писатель оказался очень рад. О плюсах забвения он рассказал
в интервью Светлане Бондарчук
.
«В 2004 году я был очень ещё моден. Сейчас перестал. Особенно в Москве есть люди, которые остаются модными очень долго. Вот бесконечно долго остаётся модным Богомолов. И он не хочет расставаться со своей модностью. Он всё делает для того, чтобы оставаться модным. Мне не было это важно. Когда я был в моде, на мои спектакли приходило много тех людей, которым мой спектакль был был совершенно не нужен. Ну, например, какие-нибудь персонажи в жёлтой шубе. Это точно были люди, которым не нужно смотреть спектакль про то, как я служил в Тихоокеанском флоте. Когда ты моден, все подряд на тебя приходят. Сколько раз мы просили, чтобы своих маленьких собак оставили в фойе. Мы говорили: "Вы понимаете, тут спектакль называется «Как я съел собаку»…" И треть публики на московских спектаклях не досиживала до конца. Олигархи приходили. Олигархи люди были всё-таки читающие, видевшие хороший театр, кино и слышавшие хорошую музыку. И мы с ними дружили, с кем-то общались. А сейчас на меня идёт только та публика, которой нужен именно вот этот спектакль. Они понимают, куда они идут, на кого и что они получат. Случайных людей практически не бывает. И это нормально, это хорошо»
, — поделился Евгений.
