В Париже открыли мост имени Джейн Биркин

17 декабря
2025 год

17 декабря 2025
13 декабря в Париже открыли пешеходный мост в память о певице и актрисе Джейн Биркин. На торжественной церемонии присутствовали её дочери — Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон. Сёстры открыли памятную табличку и, держась за руки, первыми прошлись по мосту, пересекающему канал Сен-Мартен в 10-м округе.

В Париже открыли мост имени Джейн Биркин

Также они выступили с торжественной речью: «Пешеходный мост имени Джейн Биркин — это поэтично, он бы ей очень понравился», — заявила Шарлотта. Она добавила, что уже представляет, как парижане назначают свидания у моста, чтобы «прогуливаться, флиртовать и целоваться».

В Париже открыли мост имени Джейн Биркин

Лу Дуайон, со своей стороны, поделилась небольшой историей: «Сегодня утром мой сын спросил меня, умерла ли моя мать. Я ответила ему: "Да, но сегодня она станет мостом". И это замечательно, что я могу так сказать», — пошутила она. «Спокойствие, тишина и благоговение кладбища ей определенно не подходили», — добавила Лу.
персоны
Джейн БиркинШарлотта ГенсбурЛу Дуайон

что почитать?