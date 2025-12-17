В Париже открыли мост имени Джейн Биркин

13 декабря в Париже открыли пешеходный мост в память о певице и актрисе Джейн Биркин
. На торжественной церемонии присутствовали её дочери — Шарлотта Генсбур
и Лу Дуайон
. Сёстры открыли памятную табличку и, держась за руки, первыми прошлись по мосту, пересекающему канал Сен-Мартен в 10-м округе.
Также они выступили с торжественной речью: «Пешеходный мост имени Джейн Биркин — это поэтично, он бы ей очень понравился»
, — заявила Шарлотта. Она добавила, что уже представляет, как парижане назначают свидания у моста, чтобы «прогуливаться, флиртовать и целоваться»
.
Лу Дуайон, со своей стороны, поделилась небольшой историей: «Сегодня утром мой сын спросил меня, умерла ли моя мать. Я ответила ему: "Да, но сегодня она станет мостом". И это замечательно, что я могу так сказать»
, — пошутила она. «Спокойствие, тишина и благоговение кладбища ей определенно не подходили»
, — добавила Лу.
