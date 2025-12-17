Самара Уивинг ждёт первенца

33-летняя австралийская актриса Самара Уивинг и её муж, режиссёр Джимми Уорден, ждут первенца. Звезда фильма «Я иду искать» выложила в соцсетях серию фотографий в нарядах, подчёркивающих её округлившийся живот. В качестве подписи для поста с фотогалереей актриса выбрала строчку из песни группы Fugees: «Готова или нет, но я иду».
фото: Самара Уивинг
С мужем Самара Уивинг познакомилась в 2017 году во время съёмок фильма «Няня», который продюсировал Джимми. В 2019 году пара обручилась, а спустя несколько месяцев официально заключила брак.
