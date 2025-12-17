Кино-Театр.Ру
Самара Уивинг ждёт первенца

17 декабря
2025 год

17 декабря 2025
33-летняя австралийская актриса Самара Уивинг и её муж, режиссёр Джимми Уорден, ждут первенца. Звезда фильма «Я иду искать» выложила в соцсетях серию фотографий в нарядах, подчёркивающих её округлившийся живот. В качестве подписи для поста с фотогалереей актриса выбрала строчку из песни группы Fugees: «Готова или нет, но я иду».

Самара Уивинг ждёт первенца
фото: Самара Уивинг

С мужем Самара Уивинг познакомилась в 2017 году во время съёмок фильма «Няня», который продюсировал Джимми. В 2019 году пара обручилась, а спустя несколько месяцев официально заключила брак.

Самара Уивинг ждёт первенца
фото: Самара Уивинг
№ 1
Sveta_21Ermolova   17.12.2025 - 19:09
То смотрели на живот Агаты, теперь будем лицезреть округлившуюся талию Самары. читать далее>>
Всего сообщений: 1
