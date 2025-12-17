Кино-Театр.Ру
Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова

17 декабря
2025 год

17 декабря 2025
12 декабря в московском музее «Собрание» состоялась торжественная презентация календаря Благотворительного фонда «Русский Силуэт» на 2026 год. Тема лимитированного коллекционного издания — «Две стихии: мода и вода» — была выбрана неслучайно: подобно морю, мода является изменчивой, но вечной силой, способной обновлять культурный ландшафт. На страницах календаря можно увидеть Екатерину Климову, Анну Пересильд, Лукерью Ильяшенко, Елену Лядову, Маргариту Галич, Мирославу Карпович, Евгению Ярушникову и многих других актрис.

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Екатерина Климова

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Анна Пересильд

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Елена Лядова

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Мирослава Карпович

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Лукерия Ильяшенко

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Маргарита Галич

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Евгения Ярушникова

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Ксения Утехина

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Ника Здорик

А среди гостей презентации были президент фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и учредитель фонда Александр Митрошенков, Надежда, Анна и Артём Михалковы, Екатерина и Александр Стриженовы и другие.

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Надежда, Татьяна и Артем Михалковы и Александр Митрошенков

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Виктория Андреянова, Татьяна и Анна Михалковы и Валерий Белогородский

Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова
фото: Татьяна Михалкова, Александр Митрошенков, Екатерина и Александр Стриженовы
