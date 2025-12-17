Пена дней: Екатерина Климова, Анна Пересильд и Елена Лядова

Рецензии на фильмы
Сергей Безруков и Никита Кологривый идут по следу немецких диверсантов
Под подозрением — сын
В актерском составе — Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов и другие
Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым
Премьера спектакля "Аленький цветочек"
Сложности закаляют характер
В ночь с 17 на 18 декабря, 03:00, Кино ТВ
Актриса перестала участвовать в гонке
