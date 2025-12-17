Кино-Театр.Ру
Столичный бал: Алёна Водонаева, Юлия Паршута и Максим Матвеев

17 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2025
16 декабря в гастрономе «Елисеевский» на Тверской состоялась светская вечеринка по случаю дня рождения журнала «Москвичка», которому исполнилось 2 года. Среди гостей торжества были Филипп Киркоров, Ида Галич, Михаил Тройник, Анна Александрова, Лиза Моряк, Юлия Паршута, Алёна Водонаева и многие другие.

фото: Алена Водонаева
фото: Алена Водонаева

фото: Алена Чендлер и Филипп Киркоров
фото: Алена Чендлер и Филипп Киркоров

фото: Мария Миногарова и Ида Галич
фото: Мария Миногарова и Ида Галич

фото: Анна Александрова
фото: Анна Александрова

фото: Михаил Тройник
фото: Михаил Тройник

фото: Лиза Моряк
фото: Лиза Моряк

фото: Юлия Паршута
фото: Юлия Паршута

фото: Вера Дровеникова и Евгений Чебатков
фото: Вера Дровеникова и Евгений Чебатков

фото: Дима Билан
фото: Дима Билан

фото: Елена Кулецкая и Максим Матвеев
фото: Елена Кулецкая и Максим Матвеев

фото: Дмитрий Шепелев
фото: Дмитрий Шепелев

фото: Николай Басков
фото: Николай Басков

фото: Рената Пиотровски
фото: Рената Пиотровски

фото: Юлия Барановская
фото: Юлия Барановская
персоны
Анна АлександроваЮлия БарановскаяНиколай БасковДима БиланАлёна ВодонаеваИда ГаличВаня ДмитриенкоФилипп КиркоровВлад ЛисовецМарианна МаксимовскаяМаксим МатвеевМария МиногароваЕлизавета МорякЮлия ПаршутаРената ПиотровскиМихаил ТройникЕвгений ЧебатковДмитрий Шепелев

Столичный бал: Алёна Водонаева, Юлия Паршута и Максим Матвеев фотографии
Столичный бал: Алёна Водонаева, Юлия Паршута и Максим Матвеев фотографии
Столичный бал: Алёна Водонаева, Юлия Паршута и Максим Матвеев фотографии
Столичный бал: Алёна Водонаева, Юлия Паршута и Максим Матвеев фотографии
Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Мария Смольникова
Владимир Станкевич
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Шон Патрик Томас
Кэтрин Уинник
Эрни Хадсон
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тропа гнева
боевик, приключения, триллер
Россия, Таджикистан, 2025
