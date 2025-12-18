Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова

18 декабря
2025 год

18 декабря 2025
На прошлой неделе в ГУМе прошло открытие бутика бельевого дома Lise Charmel. На праздничный вечер были приглашены знаменитости светской Москвы. Их встречал сам президент компании Оливье Пике. Открытие модного бутика посетили Екатерина Климова, Ирина Пегова, Дарья Екамасова, Александра Ребенок, Янина Студилина, Екатерина Вуличенко, Александра Ревенко, Мария Михалкова-Кончаловская, Евгения Малахова и многие другие известные гости.

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Ирина Пегова

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Дарья Екамасова

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Евгения Малахова

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Александра Ребенок, Александра Ревенко

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Мария Михалкова-Кончаловская

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова
фото: Евгения Симонова и Зоя Кайдановская
персоны
Екатерина Вуличенко, Дарья Екамасова, Зоя Кайдановская, Екатерина Климова, Евгения Малахова, Мария Михалкова-Кончаловская (II), Ирина Пегова, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Евгения Симонова, Янина Студилина

