Деконструкция «Последний ужин»
«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера

18 декабря
2025 год

18 декабря 2025
Три года назад во время съёмок документального сериала о долголетии «Безграничный» Крис Хемсворт узнал о высокой предрасположенности к болезни Альцгеймера. Актёр является носителем сразу двух копий гена APOE4 (унаследованных по одной от отца и матери), что повышает риск заболевания в 8-10 раз. «Когда мне об этом сообщили, я сначала был шокирован и растерян, но минут через 15 я стряхнул эту мысль, подумав, что это что-то про стариков. Я рассказал об этом родителям. И я помню, как мой отец сказал: «Не переживай, мы разберёмся с этим. У тебя ещё куча времени, мы выясним, что можно сделать, чтобы предотвратить это заболевание». Я очень живо помню этот разговор и то, как отец утешал меня и говорил, чтобы я не переживал. И спустя 2-3 года мама сказала мне: «Мне кажется, нам надо проверить папу, есть кое-какие признаки и симптомы, которые меня беспокоят». Забывчивость и перемены настроения. Он прошёл проверку и ему диагностировали болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что у него две копии того же самого гена APOE4. Как и у моей мамы», — рассказал Крис в интервью Джею Шетти.

«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера

Актёр упомянул, что эта генетическая мутация — аномально редкое явление, встречающееся у 1% населения Земли. И то, что его родители, являясь носителями этой мутации, встретили друг друга и создали семью — само по себе удивительно. Естественно, мутацию унаследовал не только Крис, но и двое его братьев Люк и Лиам.

«Это был удар о реальность, особенно для отца. Мы только что отодвигали эту тему на обочину, на когда-то потом. И вдруг это оказалось прямо перед нашим носом. Это было очень неожиданно, но мы решили придерживаться подхода «мы с этим разберёмся и что-нибудь придумаем». Когда болезнь начала прогрессировать, это был подрыв семейной системы. Всё, что казалось нам незыблемым и твёрдым, начало меняться».

«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера

Пытаясь помочь отцу, а заодно провести вместе как можно больше времени, Крис отправился с ним в мотоциклетную поездку по Австралии, паралелльно снимая документальный фильм «Путешествие на память». Отец и сын навестили памятные места, включая их старый семейный дом, интерьеры которого были полностью воссозданы съёмочной командой. «Реминисцентная терапия — это по сути стимуляция старых воспоминаний с помощью знакомых мест, музыки, фотографий, разговоров со старыми друзьями. Она запускает эти воспоминания, провоцируя яркий эмоциональный отклик. То, что сделали мы — это суперзаряженная и тщательно разработанная версия этого метода. У нас был продакшн, который нашёл дом, в котором мы выросли, и детально воссоздал интерьеры времён нашего детства. Когда я туда впервые зашёл… очень сложно описать мои чувства. И было приятно наблюдать за тем, как мой отец оживляется, как на него обрушиваются воспоминания. И потом заходит мама, которая переживает какой-то свой, отличный от нашего опыт. Это было напоминанием о скоротечности времени».

«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера
фото: Крис с отцом

Поначалу Крис сомневался в том, что из этого надо делать документальный фильм. «Я не хотел эксплуатировать тему Альцгеймера и уж тем более ставить отца в неудобное положение. Но мы с ним обсудили это, и он сказал: «Может быть, это поможет пролить свет на проблему и принесёт какую-то пользу людям, а мы узнаем что-то новое по дороге». В фильме он признаётся, что его самый большой страх — стать обузой. Слышать это было душераздирающе. До того, как мы начали снимать, я ведь даже не знал, что он чувствует, потому что я не спрашивал его. Я испытывал смесь чувства вины и переживаний из-за того, что не поинтересовался его состоянием до того, как мы оказались перед камерами. Но с другой стороны, это был красивый момент взаимосвязи, честного разговора, который в других обстоятельствах, возможно, и не состоялся бы».

«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера

«Для меня самой прекрасной частью этого путешествия было возвращение отцу агентности. Он сам вёл мотоцикл, рассказывал истории, которые люди слушали. Люди с Альцгеймером находятся в состоянии потери контроля: я больше не могу быть вожаком стаи, нести ответственность, теперь я пассажир, а может и просто пациент. Но если так подумать, что-то похожее происходит со всеми нами в определённом возрасте. Последние 10 лет я наблюдал эту перемену в своих родителях: когда-то они были главными, а теперь они равняются на нас, детей. Интересно, что творится с их эго в момент, когда они понимают, что теперь им нужна поддержка там, где раньше они сами были опорой. И я думаю, важно давать людям ощущение, что они всё ещё у руля. Я, например, регулярно задаю отцу вопросы, ответы на которые я знаю. Просто, чтобы он почувствовал себя вновь старшим. Надеюсь, он не услышит этого. Впрочем, даже если и услышит, тут же забудет».

«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера

«Скорость регресса у всех разная. Когда моему отцу поставили диагноз, такой же диагноз получил наш друг семьи. И мой отец в гораздо более лучшем состоянии, если сравнивать с другом, который уже едва говорит и выглядит рассеянным и слегка удивленным. У моего отца проблемы с краткосрочной памятью. Старые воспоминания крепки. Он до сих пор хорошо узнаёт людей. И я очень благодарен за то, что с ним это происходит не так скоротечно».

«Это был удар о реальность»: Крис Хемсворт об отце и болезни Альцгеймера
фото: Крис с родителями и братьями

Съёмки фильма помогли Крису лучше узнать отца как человека, а не как своего родителя. «У отца всегда был очень чёткий моральный кодекс и глубокое чувство справедливости и несправедливости. Он же работал в системе защиты детей, заботился о самых уязвимых членах общества. Он всегда был моим героем, я на него смотрел снизу вверх. Но чего я не понимал и осознал лишь после просмотра нашего фильма — что у него были ровно те же страхи и беспокойства, что и у меня. И что он не железобетонный, он просто человек. Глядя на то, как он показывает свою уязвимость, честно рассказывая о своих страхах, углубило мою любовь к нему. Как будто стены рухнули. Ведь раньше он не особенно показывал эту сторону своей личности. И даже мама была удивлена некоторым вещам».
№ 1
Мечта о жевательной резинке   18.12.2025 - 14:39
История очень трогательная... Крис такой молодец, что не замкнулся в себе, а решил помочь отцу и заодно пролить свет на проблему Альцгеймера. Эта реминисцентная терапия с воссозданием дома детства - гениально!... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ссылки по теме
Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера
персоны
Крис ХемсвортЛиам Хемсворт

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

